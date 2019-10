Pinterest ha stilato una lista che riporta i tre tatuaggi la cui ricerca sul social network, in nove diversi Paesi, è aumentata di più nell’ultimo anno.

In Germania si digita sempre più spesso “celtic tattoos”, in America Tartarughe Ninja, in Brasile i cieli stellati di van Gogh e la lista continua assai a lungo.

Ad elaborarla è stato uno dei social network più amati dagli appassionati di moda e costume: Pinterest.

Il sito ha analizzato il periodo che va dal dicembre 2017 al dicembre 2018, prendendo in analisi le ricerche effettuate dagli utenti nei diversi Paesi.

A emergere è una sorta di planisfero, un ritratto del mondo sotto il punto di vista dell’amore per i tatuaggi che oggi vi aiuteremo a ripercorrere insieme.

I tatuaggi più cercati su Pinterest

Nove diversi Paesi, tanti ne prende in considerazione l’analisi svolta da Pinterest sulle ricerche dei suoi utenti in fatto di tattoo.

Ecco allora che si viene a sapere come in America, subito dopo le quattro testuggini Michelangelo, Donatello, Leonardo e Raffaello, si ricercano i tatuaggi dedicati agli indimenticabili Queen mentre in Giappone è cresciuta la ricerca dei tatuaggi con mezze lune e lune piene (+136%).

I francesi invece sembrano appassionarsi ai disegni dalle linee minimaliste mentre tra i tedeschi sembra spopolare la scritta “Ohana”.

Che dire invece dell’amore degli argentini per alieni o di quello degli australiani per pini, cervi e montagne dalla struttura geometrica? Una passione a dir poco esplosiva, come quella che ha guidato i messicani verso i tatuaggi blackout, dove intere zone del corpo vengono ricoperte da inchiostro nero.

Infine resta a dir poco primeggiante l’amore degli inglesi per il Maestro Yoda, la Principessa Leila e Dart Fener, gli eroi di Star Wars.

Vediamo allora nel dettaglio la lista stilata da Pinterest e scopriamo verso quali lidi il mondo dei tatuaggi sta navigando in quest’ultimo anno. Chissà che non ci siano anche quelli che più appassionano alcune tra noi.

Argentina

Football crest +1084%

Femminist tattos +705%

Alien tattos+300%

Australia

Simbolic tattos +314%

Lips tattos +204%

Mountains tattos +141%

Brasile

Nordic tattoo +2348%

Mechanical tattoo +1427%

Van gogh tattoo +299%

Francia

Pink minimalist tattoo +410%

Thai tattoo +180%

Tattoo bracelet +111%

Germania

Celtic tattoos +2507%

Meaningful tattoos +551%

Ohana-tattoo +30%

Giappone

Moon tattoo +136%

White tattoo +126%

Henna tattoo +33%

Messico

Blackout tattoo +1297%

Geometric tattoos +354%

Photo tattoos +265%

Gran Bretagna

Love yourself tattoo +94%

Nerdy tattoo +62%

Face tattoos for women +144%

America

Anatomical heart tattoos +1861%

Ninja turtle tattoos +1494%

Queen band tattoo +1414%

