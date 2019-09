Gleb Persoc e i suoi tatuaggi sono tra i più chiacchierati del momento nel mondo dei tattoo. I suoi disegni che in poche righe trasmettono il messaggio spopolano su Instagram.

Su Instagram è noto con il nickname @g.pesoc ma il suo nome completo è Gleb Pesoc, il tatuatore di origine russa che gira il mondo portando i suoi disegni all’insegna di una “perfetta imperfezione”.

Poche linee, colori appena accennati, soggetti ridotti all’essenziale come se a realizzarli fossero stati dei bambini capaci però di sfoderare una straordinaria capacità espressiva.

Decisamente lontani i tatuaggi iper-realistici e super dettagliati, quelli con giochi di sfumature realizzate con precisa e attenta maestria: con Gleb Pesoc i tatuaggi sembrano quasi abbozzati ma colpiscono nel segno con poche linee e alcune chiazze di colore. Geniale e, non a caso, a dir poco richiesto in tutto il mondo!

I tatuaggi imperfetti di Gleb Pesoc

La chiave del successo del tatuatore russo è proprio la sua grande carica comunicativa, ottenuta paradossalmente riducendo il soggetto ai minimi termini.

I suoi disegni risultano assolutamente perfetti nella loro imperfezione, conquistano chi li sfoggerà convincendolo che avrà sulla pelle un’opera realmente unica e che, senza dubbio, non passerà inosservata.

Che desideriate un fiore, una scritta o un animale, Gleb Pesoc saprà rendere il soggetto in modo unico proprio perché la sua tecnica non conosce confini: non esiste idea che non si presti a essere ridotta a poche linee e qualche accenno di colore, diventando così straordinariamente espressiva nella sua semplicità.

Non ne siete convinte? Sfogliate allora la gallery qua sotto e scoprite l’arte dei tatuaggi firmati Gleb Pesoc.

