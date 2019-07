Il prezzo di un tatuaggio dipende dal soggetto, certo, ma anche da chi è il tatuatore, o meglio dire l’artista. Alcuni sono delel vere star, nonché i più cari al mondo.

L’arte non ha prezzo, e questo è vero sin dalla notte dei tempi, peccato però che quando la cosa ci riguarda più da vicino e siamo noi a doverci approcciare ad essa il prezzo inizia ad avere il suo peso… e come!

Nel XXI secolo arte è anche un tatuaggio, un decoro che i più di noi sfoggiano con orgoglio e che spesso nasconde un cospicuo pagamento per essere realizzato.

Il costo di un tatuaggio è quanto di più variegato possiamo immaginare: si va da 50 euro a migliaia di euro e a fungere da ago della bilancia è sì il soggetto scelto ma anche e soprattutto il nome di chi lo realizza?

Quanto è famoso il tatuatore che hai scelto? Una domanda che chiunque si approcci al mondo dei tattoo dovrebbe porsi onde evitare amare sorprese una volta giunti alla cassa con la propria opera d’arte oramai incisa in modo permanente sul corpo.

Oggi CheDonna.it vi propone la top 10 dei tatuatori più celebri (e dunque anche più costosi) del mondo datata 2018. Il loro listino prezzi vi lascerà a bocca aperta.

Top 10 tatuatori: i migliori e più pagati al mondo

A quanto pare per incontrare le star dei tattoo la città in cui recarsi è New York: chi non vi è nato prima o poi vi è approdato per stabilirvisi e svolgere la propria attività in un luogo privilegiato.

Tra lo ci sono ad esempio l’indiano Anil Gupta o l’israeliano Ami James, anche se il primo nome che viene in mente è senza dubbio quello di Scott Campbell, che annovera tra i suoi clienti celebrità del calibro di Sting, Orlando Bloom, Josh Hartnett e Marc Jacobs. Non pensate però nemmeno per un attimo d farvi tatuare da lui: a parte il costo esorbitante la sua lista d’attesa supera sempre l’anno e, al momento, risulta addirittura chiusa.

Ma chi sono le altre star del dorato mondo dei tatuaggi? Scopriamo subito la top 10 dei tatuatori più famosi ma anche più cari al mondo.

SCOTT CAMPBELL, New York (prezzo: 2.000 dollari per la prima ora e 200 dollari per le ore successive)

AMI JAMES, Miami (prezzo: 500 dollari all’ora)

ANIL GUPTA, New York e Londra (prezzo: 450 dollari all’ora)

PAUL BOOTH, New York (prezzo: 300 dollari all’ora)

KAT VON D, Los Angeles (prezzo: 200 dollari all’ora)

STEPHANIE TAMEZ, New York (prezzo: 200 dollari all’ora)

BRANDON BOND, Atlanta (prezzo: 400 dollari a tatuaggio)

DAVE TEDDER (prezzo: 150 dollari all’ora)

BOB TYRELL, Detroit e Los Angeles (prezzo: 150 dollari all’ora)

MIKE RUBENDALL, New York (prezzo: 125 dollari all’ora)

