Una tatuatrice di Seul, nota come Haeyum, è divenuta famosa per i suoi tatuaggi versioni mini (molto mini) che in molti paragonano a veri e propri gioielli.

Il mini tattoo non era mai stat così mini.

Se già alcuni anni fa vi avevamo parlato della moda sempre più imperante dei mini tatuaggi (leggi qui se non lo ricordi più Minitattoo: il tatuaggio più piccolo è e più piace) oggi vogliamo presentarvi il lavoro di chi ha fatto delle dimensioni piccole, anzi microscopiche, il suo marchio di fabbrica.

Stiamo parlando di Haeyum, una tatuatrice che lavora a Seul ed è specializzata nella realizzazione di piccoli, anzi piccolissimi, tatuaggi.

I suoi lavori sono stati da molti paragonati a dei veri e propri gioielli, che però, come l’arte del tattoo vuole, rimango ovviamente per tutta la vita.

Scopriamoli allora insieme.

La tatuatrice che realizza opere microscopiche

Mini e coloratissimi disegni. Sono per lo più costellazioni e fiori ma anche frutti, segni astratti, cuori, numeri o persino pistole e palloncini.

Nulla esce dalla sfera d’azione della tatuatrice Haeyum a patto che sia realizzabile in versione mini.

I suoi tattoo sono infatti veramente minuscoli e si posizionano solitamente su orecchie e dita ma anche su braccia e caviglie.

Le sue opere son dunque delle vere e proprie chicche, piccoli gioielli appunto che forse non tutti possono capire ma che il vero intenditore non potrà che apprezzare. Opere certo non adatte a chi ambisce a ricoprire il suo copro con disegni old school e affini, ma perfette per chi mette al primo posto eleganza e originalità.

