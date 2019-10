Daniele Schiavon chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Daniele Schiavon chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Daniele Schiavon è un calciatore di 24 anni, lui è nato il 28 marzo 1995 sotto il segno dell’Ariete, tuttavia non sappiamo dove sia nato. È molto legato alla sua famiglia, in particolare modo a sua nonna e suo nipote. Fin da piccolo si appassiona molto al calcio tant’è che spesso accantonava i suoi studi per allenarsi un po’.

Con gli anni riesce a far realizzare i suoi sogni e questo lo spingono a spostarti ed a vivere in diverse città italiane. Fin quando nel 2012, dopo diversi provini, riesce ad entrare a far parte delle fila del Terracina giocando nel campionato di eccellenza. Oggi, stando a quanto riportato dal sito transfermarkt.it, il suo stipendio annuo si aggirerebbe intorno ai 50 mila euro. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui.

Nome: Daniele Schiavon

Età: 24 anni

Data di nascita: 28 marzo 1995

Luogo di nascita: /

Segno zodiacale: Ariete

Titolo di studio:

Professione: calciatore

Account social: Instagram

Daniele Schiavon: Instagram e vita privata

Daniele Schiavon è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 2,4mila persone e conta oltre 400 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, foto insieme ai suoi amici o che riguardano la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Mentre su Facebook e Twitter non risulta avere nessun account attivo, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create durante la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Mentre per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo praticamente nulla, infatti anche attraverso i social non possibile risalire a vecchie relazioni: il ragazzo ci tiene molto alla sua privacy.

Daniele Schiavon: carriera

Daniele Schiavon è un calciatore, nel 2012 entra a far parte del Terracina dimostrando grande abilità e talento. Successivamente indossa, per un anno la maglia della Paganese calcio e in seguito milita nella Maccarese Giada. Nella stagione 2015-2016 gioca con la maglia del Trastevere e dal 2017 gioca nella Asd Crecas Palombara.

Due anni più tardi decide di partecipare al programma Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore per conquistare il cuore della tronista Giulia Quattrociocche. Lei sul suo corteggiatore ha svelato: “Con Daniele mi sono trovata subito in sintonia da subito: lo sento molto simile a me. Io sono qui per trovare un fidanzato quindi mi prenderò tutto il tempo necessario per capire se anche una persona così vicina a me è davvero ciò che cerco per poter costruire un futuro insieme, e se dall’altra parte ci sono le stesse intenzioni. Voglio uscire da questo programma con qualcuno che intenda essere il mio compagno di vita e non con un corteggiatore che si faccia piacere per forza la tronista.”

