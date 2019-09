Diy: candele autunnali con i legumi-VIDEO

L’autunno è finalmente arrivato e per decorare la casa a tema ecco un video tutorial per imparare a realizzare delle bellissima candele autunnali con i legumi.

L’autunno è una stagione molto particolare, quella che ci porta via dall’amata estate e apre le porte al freddo inverno. Le temperature più basse e soprattutto le piogge che caratterizzando questa stagione di transizione, ci costringono molto spesso a stare in casa e quindi, creare un ambiente piacevole, con decorazioni a tema sarà in primo luogo un passatempo molto creativo e anche un modo per rendere la casa più accogliente.

Scopriamo insieme come realizzare queste bellissime candele autunnali con i legumi che potranno diventare anche un bellissimo regalo fai da te.

Come realizzare le candele autunnali con i legumi

Per realizzare le candele autunnali con i legumi, avrete bisogno di:

tre contenitori in vetro di diverse altezze

delle lenticchie secche

tre candele bianche o di altro colore

tre foglie secche finte

arancio essiccato

spago

forbici

La prima cosa da fare è quella di versare le lenticchie secche nei vari recipienti in vetro mantenendo delle altezze diverse. Poi si potranno inserire le tre candele spingendole delicamente nelle lenticchie per tenerle ferme. Si potranno adesso inserire nel vaso, accanto alla candela una fettina di arancio secco per oghi candela. Come ultima operazione, si potrà legare una foglia secca all’esterno del vaso con dello spago. Ed ecco qui, le nostre candele pronte per essere esposte in casa o regalate. Non vi reata che guardare il video tutorial!

