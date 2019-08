Apparire al meglio e sentirsi sicuri di sé è l’obbiettivo per eccellenza di un outfit da lavoro. Per andare in ufficio è importante infatti scegliere con cura i capi che saranno il nostro biglietto da visita. Oggi iniziamo scoprendo quali capi sarà meglio evitare.

“Fare buona impressione”. E’ questo l’unico pensiero che ci attanaglia la mente quando ci accingiamo a scegliere l’outfit che sfoggeremo durante un’importante giornata di lavoro.

Può trattarsi del primo giorno in un nuovo ufficio o una giornata decisiva per la nostra carriera, la conoscenza del nuovo capo e chi più ne ha più ne metta. Infinite sono le circostanze che possono rendere una giornata lavorativa degna del miglior outfit possibile, tutto sta dunque nel sapere come muoversi per concepirlo al meglio.

Quale donna infatti non si è trovata a dubitare di ogni suo singolo capo durante la creazione del look per una giornata di lavoro chiave? La paura di sbagliare è tanta, allora, piuttosto che scoprire i capi su cui puntare, sarà bene accertarci innanzitutto di conoscere quali capi occorre assolutamente evitare per non cadere in grossolani scivoloni.

CheDonna.it vi svela allora oggi 5 pezzi che sarà bene lasciare nell’armadio per la prossima giornata di lavoro di sicuro successo.

Pronte per il prossimo outfit da ufficio?

Outfit da ufficio: i 5 capi No

Inutile nasconderci: la prima impressione conta… e come!

L’outfit è, che ci piaccia o meno, il nostro biglietto da visita e la paura di sbagliare è dunque più che giustificata.

L’ideale sarà dunque mostrare il meglio di noi senza però strafare (non dobbiamo certo presentarci come appena scese dal red carpet!): trovare quel sottile equilibrio tra stile, personalità e professionalità è più facile a dirsi che a farsi ma noi di CheDonna.it siamo qui per questo.

Iniziamo intanto sfatando un mito e rincuorandoci un po’: look da ufficio non vuol dire per forza tailleur. Esistono outfit stilosi e glamour che ci consentiranno di esser impeccabili ma al tempo stesso a nostro agio (cosa più che importante) e molto fashion.

Qualche cosa che però non potremo proprio permetterci comunque ci sarà. Iniziamo allora a scoprirlo insieme:

Eccesso di sensualità – E’ vero, sentirci femminili e apprezzate ci fa sempre piacere e ci regala tata energia ma scolli esagerati e trasparenze effetto “vedo non vedo” sono da escludere con fermezza. Purtroppo per noi donne il rischio di scadere nel “troppo” è sempre dietro l’angolo: saperlo evitare ci terrà lontano da tante voci malevole.

Jeans strappati – Mostrare meno pelle possibile è la regola aurea quindi lasciamo simili scelte fashion per aperitivi e uscite con le amiche, per l’ufficio decisamente meglio un pantalone paper bag o cropped.

Minigonna – La lunghezza minimale è proprio quell’eccesso di sensualità di cui parlavamo poco sopra. I pochi centimetri non fanno decisamente al caso nostro: meglio allora una bella gonna midi, magari a ruota per un gradevole tocco vintage o asimmetrica se preferite un po’ di estro creativo.

Sneakers malandate – E’ vero, le recenti evoluzioni della moda hanno sdoganato le scarpe da ginnastica aprendole anche al mondo del lavoro ma, come sempre, “est modus in rebus”. Passino dunque le scarpe da ginnastica ma con la dovuta pulizia e rigore: tenete bene le vostre sneakers e potrete anche indossare in ufficio.

Rossetto rosso – Non un tabù assoluto ma decisamente una scelta borderline. Meglio allora concederci il tocco “rosso passione” in altri dettagli come lo smalto o qualche accessorio ben selezionato.

