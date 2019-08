Ecco cosa rivelano i tuoi sogni ad occhi aperti sulla tua personalità

Ti sei mai chiesto cosa possono significare i tuoi sogni ad occhi aperti? Da un lato questo tipo di sogni è un’opportunità per sfuggire alla realtà in diversi modi, dopo tutto, la vita può essere stressante, quindi un momento di fuga non può ferire nessuno. Dobbiamo sapere che la fantasticheria non è mai una perdita di tempo, come spesso si pensa, ma piuttosto una porta aperta alla creatività, alla risoluzione dei problemi e, in alcuni casi, alla realizzazione del nostro potenziale.

Sognare ad occhi aperti può aiutarci a pensare a una realtà più positiva o a definire i nostri obiettivi di vita. Forse sogni ad occhi aperti al lavoro o semplicemente a casa. In effetti, ciò che queste fantasticherie rivelano di te può davvero sorprenderti.

Ecco cosa indicano i sogni ad occhi aperti più comuni:

Sei soddisfatto della tua vita

Se i tuoi sogni ad occhi aperti spesso implicano il fatto che ti stai rilassando su una spiaggia da qualche parte con gli amici e ti godi questo momento con loro, probabilmente significa che sei davvero felice della tua vita. Significa anche che hai forti legami con coloro che ti circondano e che ti piace passare il tempo con coloro che ami.

Sei creativo

Se sogni spesso, mentre sei sveglio, di essere notato in una competizione o vincere un premio, probabilmente significa che sei in un bellissimo periodo di creatività. Le persone che immaginano scenari in cui riescono a fare qualcosa di eccitante o divertente mentre mettono in mostra i loro talenti stanno davvero cercando di mettere a frutto le loro abilità ed essere ricompensati.

Sei intelligente

Sognare ad occhi aperti può anche rivelare cose sulle tue capacità intellettuali. Secondo uno studio del Georgia Institute of Technology, le persone che tendono a sognare mentre sono svegli hanno un’alta capacità cerebrale che li rende incapaci di rimanere concentrati sul compito da svolgere.

Gli autori dello studio hanno misurato i modelli cerebrali di oltre 100 persone. I partecipanti dovevano concentrarsi su un punto fisso e fissarlo per cinque minuti, giacendo in una macchina per risonanza magnetica. I ricercatori hanno utilizzato i dati raccolti per determinare quali parti del cervello stavano lavorando insieme.

Una volta compreso come funziona il cervello in uno stato di riposo e veglia, il team ha confrontato i dati con i test eseguiti dai partecipanti per misurare le loro capacità intellettuali e creative. Inoltre, i partecipanti hanno risposto a un questionario sui loro sogni quotidiani.

I partecipanti che hanno riportato una tendenza a sognare ad occhi aperti più spesso avevano punteggi di test intellettuali e creativi più elevati e un’intelligenza più elevata rispetto ad altri.

Sai come risolvere i problemi

Se, ad esempio, ti capita di sognare mentre sei sveglio di lasciare il tuo lavoro perché non sei soddisfatto del tuo attuale lavoro. Forse devi parlare con il tuo capo e determinare condizioni che possano aiutarti a sentirti più felice nel tuo ambiente di lavoro o quali altre opportunità potrebbero essere disponibili per te. Puoi anche provare un pensiero più positivo al fine di ottenere più soddisfazione nella tua vita.

Ti manca una cara persona deceduta

Sognare di essere svegli con i propri cari, i genitori o i nonni che sono morti può significare che devi affrontare il tuo dolore o che senti ancora che mancano nella tua vita. Puoi ricordare i bei ricordi con loro o immaginarli in un posto migliore. A volte la nostalgia può rivelare cosa significano i sogni risvegliati sulla tua personalità.

Vuoi avere il controllo della tua vita

Se sogni di diventare famoso in tutto il mondo o ottenere il lavoro dei tuoi sogni, significa che stai cercando un miglior controllo sulla tua vita. Vuoi diventare il tuo capo e sentirti più potente. Questo tipo di sogno ad occhi aperti può significare che vuoi fuggire dalla tua realtà perché sei annoiato nella tua vita quotidiana. Vuoi essere in grado di evolvere in un mondo in cui ti sentiresti più appagato.

Hai bisogno di un cambiamento

Fantasticare di fuggire per viaggiare per il mondo, ad esempio, può significare che potresti aver bisogno di un cambiamento nella tua vita quotidiana. Non significa necessariamente che vuoi davvero viaggiare per il mondo, ma dovresti provare a fare le cose in modo diverso. Forse dovresti cercare un nuovo hobby o capire come esprimere le tue passioni e il tuo talento.

Contrariamente a quanto la maggior parte della gente pensa, fantasticare non è una brutta cosa. Dobbiamo prestare maggiore attenzione a questi sogni, perché proprio come i nostri sogni durante il sonno, i sogni di veglia possono illuminarci e aiutarci a risolvere alcuni problemi e comprendere meglio la nostra personalità.

