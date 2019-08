Spumone al Caffè e Crema di caffè: due dolci da non perdere

Spumone al Caffè e Crema di caffè due modi gustosi per prendere il caffè anche nelle calde giornate estive.

Il caffè in estate alle volte può risultare indigesto, perché non abbiamo voglia di qualcosa di caldo.

Ma gli amanti del caffè possono stare tranquilli e non disperarsi perché possono scegliere le versioni fredde come lo spumone oppure la crema. Due buonissimi e freschi dolci al gusto di caffè che ci faranno fare buona figura con amici e ospiti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Il caffè può influenzare i pensieri. Lo dice la scienza

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda le proprietà degli alimenti e cosa bere o mangiare per promuovere il benessere CLICCA QUI!

Spumone al Caffè e Crema di caffè: ricetta e preparazione

Lo spumone al caffè è una ricetta molto semplice che possiamo preparare in pochi minuti ma che ci sorprenderà con il suo gusto .

Ingredienti:

cubetti di ghiaccio

1 cucchiaino di caffè solubile

1 cucchiaino di zucchero a velo vanigliato

150 ml di acqua

Preparazione:

Prendiamo i cubetti di ghiaccio, mettiamoli in un sacchetto da alimenti, avvolgiamoli con un canovaccio e passiamoci sopra il mattarello per tritarli finemente e poi mettiamoli in una ciotola.

Dopo di che prendiamo una caraffa e dentro ci versiamo 5 cucchiai di ghiaccio tritato, un cucchiaio di caffè solubile, un cucchiaio di zucchero a velo e l’acqua.

A questo punto inizia il bello: prendiamo il frullatore e iniziamo a frullare tutti i nostri ingredienti dentro la caraffa. Basteranno pochi secondi e vedremo la magia.

Il composto diventerà più sodo e spumoso. Non ci resta che portarlo in tavola aggiungendoci una spolverata di cacao e il gioco è fatto.

LEGGI ANCHE: Caffé: 11 motivi per cui berlo fa bene

Crema al caffé

Per i più golosi invece e chi non ha problemi di linea consigliamo una buonissima crema al caffè anche essa preparatile facilmente in casa in pochi minuti e ottima da gustare.

Ingredienti:

70 g caffè della moka

40 g zucchero

300 g panna fresca liquida

Iniziamo a preparare un buon caffè fatto con la vecchia moka, ne occorreranno 70 grammi. Mettiamo il caffè in una tazza, zuccheriamolo facendo in modo che tutto lo zucchero si sciolga bene e mettiamolo in frigo a raffreddarsi.

Nel frattempo prendiamo una ciotola che abbiamo precedentemente raffreddato, versiamo la panna liquida all’interno e iniziamo a montare con lo sbattitore elettrico.

Quando vedremo che sarà semi montata aggiungiamo a filo il nostro caffè freddo continuando a lavorare con lo sbattitore per fare in modo che il composto non si smonti.

Non appena il tutto sarà bene montato copriamo la nostra crema al caffè con una pellicola e lasciamola in frigo per almeno un ora.

Al momento di servire mettiamo la crema nei bicchieri e possiamo decorarla con delle gocce di cioccolato. Faremo un figurone

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Caffè e limone: potente rimedio contro il mal di testa

Leggi anche -> Acqua, curcuma e caffé: i tre alimenti salva linea

Leggi anche -> Il caffè da dimagrire? Tutto quello che devi sapere sul caffè quando sei a dieta