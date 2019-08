Ecco il motivo per cui ci innamoriamo dei nostri colleghi di lavoro

Chi non ha mai provato qualcosa per il suo collega? Che sia il nuovo dipendente, il segretario o il capo, l’amore in ufficio è davvero una costante.

Anche se si dice che l’amore e il lavoro non si dovrebbero mescolare, evitare di innamorarsi di un collega sembrerebbe quasi impossibile. Ma perché non si può smettere di innamorarsi al lavoro?

Ci sarebbe un motivo per cui ti innamori in ufficio, ed è abbastanza semplice.

In effetti, trascorriamo la maggior parte del nostro tempo in ufficio, con una media di 1680 ore all’anno per la maggior parte degli adulti. Quindi passiamo più tempo con i nostri colleghi che con i nostri amici o partner romantici.

Va anche detto che il mondo del lavoro è il luogo ideale per incontrare qualcuno e per ben due ragioni. Innanzitutto ci da la motivazione per prestare molta attenzione al nostro aspetto ogni mattina, apparendo al top ogni giorno, il gioco della seduzione è più presente. Inoltre, la nostra professione ci porta a lavorare con persone che hanno spesso i nostri stessi interessi, ciò facilita l’incontro e le conversazioni.

In breve, tra riunioni di gruppo, cene di lavoro e ufficio dalle 5 alle 7, è difficile non mescolare lavoro e vita privata. Trascorrendo molto tempo con i nostri colleghi, padroneggiamo rapidamente la personalità di ciascuno.

Secondo Totaljobs, un sito di ricerca di lavoro nel Regno Unito, ci sono più coppie che si formano al lavoro che coppie che si formano grazie ai siti di incontri online. Il 22% delle coppie avrebbe incontrato il proprio partner di appuntamenti sul lavoro rispetto al 13% attraverso incontri online. Il buon vecchio metodo, la presentazione attraverso un amico, è al terzo posto con il 18% di probabilità, seguito dal 10% delle persone lo fa alla vecchia maniera, vale a dire nei bar.

Infine, il 62% dei lavoratori ha dichiarato di aver avuto una relazione in passato o di averla attualmente con un collega.

