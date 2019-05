Un modo davvero semplice per creare dei bellissimi gioielli con la colla a caldo. Preziosi di grande effetto super economici da realizzare.

La colla a caldo non è soltanto uno strumento che rende l’incollaggio semplice e veloce di molti materiali, ma può diventare un vero monile dall’aspetto ricercato e prezioso. Ecco come creare dei gioielli con la colla a caldo, un modo creativo e divertente di dar sfogo alla propria creatività.

Ciondoli, anelli, orecchini e collane, tantissime le idee per realizzare dei gioielli con la colla a caldo. Vi basterà seguire tutte le indicazioni del video tutorial per imparare la tecnica e applicarla alle tantissime idee che vi verranno a mente.

Come realizzare dei gioielli con la colla a caldo

Per realizzare i gioielli con la colla a caldo, avrete bisogno di:

-cerchi di acciaio da bigiotteria

-minuteria da bigiotteria

-colla a caldo

-colla vinilica

-colori acrilici

-pennello

-spilla

-base per anello

In questo tutorial vedremo come realizzare un grazioso ciondolo ed un anello davvero di grande effetto, semplicemente utilizzando la colla a caldo. La colla liquida infatti, prima di solidificarsi va a creare dei veri e propri cabochon dall’aspetto prezioso che saranno poi personalizzati con l’utilizzo di colori acrilici. Non vi resta che seguire il video tutorial!

