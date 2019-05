Il cantante Morgan è in guai economici molto seri. La sua casa è finita all’asta.

È un periodo buio quello che sta attraversando Morgan che a causa dei problemi economici che poco tempo fa lo avevano spinto a vendere molti dei suoi averi, si è trovato a perdere anche la sua casa, pignorata e messa all’asta.

Una situazione grave che il cantante ha preso malissimo al punto da dichiarare di essere disposto a dormire per strada, lanciando più di un appello per riaverla.

Morgan senza casa, il suo appello per riaverla indietro

La casa, si sa, è il posto dove si ha il cuore. In alcuni casi, questo corrisponde al 100% con il luogo in cui si vive. È il caso di Morgan che in questi giorni si è visto pignorare la sua casa, messa all’asta e dalla quale dovrà allontanarsi nei primi giorni di Giugno.

Un momento che sarebbe terribile per chiunque ma che sembra esserlo in modo estremo per il cantante che ha dichiarato che nella sua casa c’è la sua anima, essendo l’unica che ha e quella che ha comprato con tanti sforzi, racchiudendovi gran parte dei suoi sogni.

Così, in un’intervista a Libero, Morgan ha detto di essere disperato al pensiero di non poter rimediare in alcun modo e di essere costretto a perdere la casa a cui tiene. Il cantante ha proseguito dicendo di volere un’altra possibilità e di essere pronto a dormire anche per strada e davanti a casa pur di non lasciarla andare.

Da qui i diversi appelli, uno alle mamme delle sue figlie ed uno a chi comprerà la casa. La sua richiesta è infatti quella di poterla riacquistare grazie ad un aiuto economico da parte dei suoi amici.

Morgan ha anche ammesso che per lui al momento sarebbe impossibile anche andare in affitto perché ormai il suo nome è diventato ingombrante e nessuno intende affittargli casa.

Per questo motivo il 5 Giugno, giorno in cui dovrà lasciare la casa, ha già deciso di dormire per strada, davanti a quella che per lui è l’unica casa possibile, quella che un giorno vuole lasciare alle sue figlie come ricordo di ciò che era, perché è lì che risiede la sua essenza e tutto ciò che lo rappresenta.

