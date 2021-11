Il trucco di Miriana Trevisan è semplice, chic e versatile: tutto da copiare!

Il trucco che Miriana Trevisan indossa più spesso è sobrio, elegante ma soprattutto di grande tendenza, ideale per moltissime occasioni.

Il make up di Miriana infatti è sapientemente eseguito in maniera da evidenziare i tratti del viso senza appesantirli trasformando il volto in una maschera.

L’ex ragazza di Non È La Rai è una tipica bellezza mediterranea, dai tratti decisi e dalla pelle dorata.

Gli zigomi elevati e ben definiti sono uno dei tratti più invidiati del suo viso, che contribuiscono inoltre a evidenziare la graziosa forma a cuore dell’ovale.

Per quanto riguarda le labbra, Miriana ha labbra piuttosto carnose e dalla forma ben definita, mentre gli occhi sono grandi e dalla forma perfettamente regolare.

Il trucco che è diventato un vero e proprio “marchio di fabbrica” si basa proprio su questi elementi per metterli in risalto nella maniera più adeguata a ognuno di essi, sfruttando anche i trend make up del 2021: vediamo quali sono, come replicarli e a chi stanno bene.

Tutti i segreti del trucco di Miriana Trevisan

Uno dei punti forti di questo make up è la capacità di creare un perfetto equilibrio tra il trucco occhi e la bocca: entrambi sono messi adeguatamente in risalto con un trucco che li sottolinea, ma nel suo complesso il make up non risulta eccessivo.

Il trucco occhi

Per quanto riguarda gli occhi la Trevisan non fa mai a meno di una spessa linea di matita che corre tutto intorno all’occhio, circondandolo sia lungo la palpebra superiore sia lungo quella inferiore.

Si tratta di un trucco perfetto per rendere lo sguardo intenso e profondo, ma è adatto solo a chi ha occhi grandi o di dimensioni normali. Eseguire questo make up su occhi piuttosto piccoli è sconsigliabile, perché tenderà a “chiuderli” ancora di più. Alla stessa maniera non è molto indicato per chi ha gli occhi all’ingiù, dal momento che la linea inferiore tenderà a far “scendere” ulteriormente l’angolazione dell’occhio.

Il cosmetico più utilizzato dalle VIP per il trucco occhi nel 2021 è certamente l’eyeliner (come ha dimostrato un recentissimo trucco di Chiara Ferragni), ma per realizzare il trucco occhi di Miriana Trevisan è strettamente necessario preferire una matita nera molto morbida e facile da sfumare.

Uno strumento indispensabile per questo trucco sarà il cotton fioc, con il quale si andrà a sfumare sia la linea inferiore sia la linea superiore dell’occhio.

Un segreto per fissare la matita morbida è utilizzare ombretto nero raccolto con un pennello piccolissimo o, in alternativa, un velo di ombretto nude o cipria trasparente da dare con un pennello a goccia su tutta la palpebra.

Per completare il look basterà aggiungere una dose molto abbondante di mascara o un paio di ciglia finte.

Leggi Anche => La guida definitiva per scegliere la forma delle ciglia finte perfetta per il tuo occhio

Il blush

La scelta del blush è fondamentale per realizzare correttamente questo make up. L’ideale è optare per una sfumatura di colore molto vicina a quella naturale della pelle, in maniera da non creare contrasti cromatici troppo scuri.

L’obiettivo sarà dare risalto agli zigomi e freschezza alle gote senza scolpire il viso in maniera eccessiva.

Sarà importantissimo non colorare con il blush le zone triangolari che dalla base dell’occhio scendono verso il centro delle guance: questa zona dovrà rimanere il più possibile luminosa e omogenea, per creare un bellissimo contrasto di luci e ombre con il trucco occhi.

Il rossetto

Per quanto riguarda il rossetto, potrebbe sembrare che il trucco di Miriana Trevisan strizzi l’occhio a una delle grandi tendenze degli anni 2000 che ha fatto il suo ritorno nel corso di questi ultimi mesi: il contorno labbra più scuro del rossetto.

In realtà la tecnica utilizzata per creare il trucco labbra che Miriana sfoggia più spesso è più complessa e prevede una sapiente sfumatura di toni, con il colore più chiaro posto al centro delle labbra e quello più scuro verso il contorno. Si tratta di una tecnica chiamata ombré lips e che ha dettato legge nel corso della primavera e dell’estate.

L’applicazione tradizionale consiste nella creazione di un’ampia zona chiara al centro delle labbra, in maniera da farle sembrare più grandi e polpose. Il contorno scuro, che viene tracciato per sagomare il contorno, viene poi accuratamente sfumato in un colore di rossetto piuttosto scuro da applicare lungo i bordi e agli angoli delle labbra.

Il segreto per far sì che questa tecnica riesca alla perfezione e doni un effetto naturale consiste nello scegliere due tonalità di rossetto molto vicine tra loro e molto armoniche, sfumandole con grande attenzione.

Miriana utilizza spesso il rossetto corallo come quello di Paola Perego o il corniola, due ottime alternative al rosso che stanno bene alle donne dal sottotono caldo o neutro. Questi colori permettono di creare un make up elegante ma non aggressivo, perfetto dal pomeriggio alla sera e adatto a tutte le occasioni.