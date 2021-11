Ancora una volta, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno incantato tutto il pubblico del Grande Fratello Vip con i loro look davvero fantastici. Stavolta, però possiamo decretare per la prima volta una vincitrice tra le due opinioniste! Ecco gli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nella nuova puntata del Gf Vip.

Grandi ascolti per la nuova puntata del Gf Vip, condotto come sempre da Alfonso Signorini. Il famoso programma di Canale 5 ha totalizzato 3.098.000 spettatori e ha ottenuto il 19.6% di share. Ad illuminare la serata, però, sono state come al solito le due splendide opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni. La sedicesima puntata del famosissimo programma è stata dominata dall’attore Alex Belli, che ha provato (dietro la spinta di Alfonso Signorini) di riappacificarsi con Aldo Montano nella stanza Super Led, a seguito dei dissapori tra i due della puntata di lunedì. Un tentativo non proprio andato a buon fine, dato il loro forte carattere poco incline a cedere a compromessi.

Gli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Gf Vip

Ad incantare il pubblico in studio e a casa, però, sono state le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sempre sul pezzo nello scegliere outfit di grande impatto visivo. Forse, però, stavolta una vincitrice tra le due l’abbiamo trovata…

Ed è la splendida Adriana Volpe, che ha scelto un vestito nero con trasparenze lungo fino ai piedi che ne sottolineava la figura slanciata e la faceva sembrare una vera diva d’altri tempi! Adriana ha poi scelto un’acconciatura semi-raccolta, lasciando ricadere delle ciocche di capelli sul viso per restituire un effetto casual (e smussare un poco la sofisticatezza del look). Quasi nessun accessorio (non ce n’era, d’altronde, bisogno), ma la bella conduttrice nn rinuncia a un bel rossetto rosso in pieno stile femme fatale hollywoodiana.

Look insolitamente rilassato, invece, quello di Sonia Bruganelli. La bella opinionista ha optato per un tailleur ‘spezzato’ con gonna (cortissima) color azzurro cielo e una camicetta in raso arancione che ne valorizzava l’incarnato come al solito perfetto. A completare il look, le immancabili decollete (leopardate) con tacco vertiginoso.

Al momento non si conoscono gli stilisti degli abiti, m una cosa è sicura: Adriana e Sonia ci hanno ormai definitivamente conquistato!