Cosa c’è di meglio quando arriva l’estate di una pausa gelata? Ecco la ricetta dei ghiaccioli alla pesca, e la merenda fresca e leggera, ideale anche per i bambini, è servita.

Quando arriva l’ora della merenda spesso ci chiediamo cosa mangiare. Se abbiamo dei bambini poi, diventa ancora più difficile trovare idee sempre nuove per non annoiarli ma al tempo stesso offrendo loro qualcosa di sano. Se vogliamo stare leggeri e soprattutto rinfrescarci in queste calde giornate estive ecco la soluzione ideale: i ghiaccioli alla pesca, realizzati in casa e con la frutta di stagione.

Cosa c’è di meglio nei caldi pomeriggi estivi di un bel ghiacciolo, fresco e light da preparare in maniera facile e veloce con soli 4 ingredienti? Una ricetta semplice per preparare degli squisiti ghiaccioli alla pesca homemade. Scopriamo subito come fare.

Ecco la ricetta dei ghiaccioli alla pesca

Le pesche sono uno dei frutti più consumati dell’estate. L’albero di pesco proveniente dalla famiglia delle Rosaceae e originario della Cina, produce questi frutti deliziosi. Le pesche possono essere di più varietà da quelle a pasta gialla o bianca, le nettarine, le percoche e così via. In comune hanno la caratteristica di avere benefici sulla salute. Qui trovi tutte le loro proprietà.

Versatili in cucina, le pesche possono essere utilizzate anche per preparare deliziosi dolci come questo la torta soffice alle pesche, ma non solo, sono ideali anche per preparare uno squisito succo di frutta fatto in casa e senza conservanti. E poi c’è anche chi le utilizza per ricette salate, come insalate miste di frutta e verdure. Insomma un vero e proprio jolly.

E poi in estate cosa c’è di meglio di un fresco ghiacciolo? Le pesche sono ottime anche declinate in questa gelata versione. Per realizzare i ghiaccioli alla pesca, ottimi anche per i bambini, ci serviranno davvero solo 4 ingredienti e il risultato sarà superlativo.

Anziché acquistare i ghiaccioli industriali potrete preparare voi stessi dei sani ghiaccioli alla pesca direttamente a casa vostra in pochissimi passaggi. Qui trovi tutti gli errori da non commettere quando li prepari in casa. Scopriamo allora la ricetta.

Ingredienti per 4 persone

200 g di pesche

120 g di acqua

30 g di zucchero

succo di mezzo limone biologico filtrato

Preparazione

Versiamo in un pentolino lo zucchero e l’acqua, accendiamo il fuoco e lasciamo sciogliere lo zucchero. Quando si sarà sciolto, facendo attenzione a non farlo bruciare altrimenti dovrete ricominciare daccapo, lo lasciate raffreddare.

Intanto laviamo le pesche e sbucciamole, possiamo scegliere sia le nettarine che le pesche percoche, a pasta gialla o bianca. Insomma quelle che più si preferiscono. Una volta che abbiamo mondato le pesche, le tagliamo a pezzi avendo cura di togliere il nocciolo centrale. Quindi le adagiamo in un mixer e le frulliamo. Aggiungiamo anche la miscela di acqua e zucchero, ormai fredda, e il succo di limone e frulliamo ancora un po’. Quindi prendiamo gli stampini per ghiaccioli e li riempiamo.

Mettiamo quindi i ghiaccioli in freezer a congelare per almeno 5-6 ore. Trascorso il tempo li togliamo e serviamo.