Ghiaccioli alle fragole e al limone | La ricetta di Cotto e Mangiato

Ecco una ricetta adatta ai primi caldi. Scopriamo come si fanno i ghiaccioli alle fragole e al limone di ‘Cotto e Mangiato’ realizzata da Tessa Gelisio.

La stagione estiva sta per iniziare ufficialmente ma le temperature iniziano già a farsi sentire e con l’arrivo dei primi caldi cosa c’è di meglio che un gustoso e fresco ghiacciolo?

Sani e buoni i ghiaccioli fatti in casa sono adatti a tutta la famiglia ma specialmente ai più piccini che in genere ne vanno ghiotti.

Scopriamo la ricetta per realizzare i ghiaccioli alle fragole e al limone proposta durante l’ultima puntata di Cotto e Mangiato da Tessa Gelisio.

Ecco la ricetta dei ghiaccioli alle fragole e al limone di Cotto e Mangiato

Nell’ultima puntata di Cotto e Mangiato Tessa Gelisio ha mostrato la ricetta dei ghiaccioli fatti in casa nelle due varianti: alle fragole e al limone.

Per una merenda fresca e sfiziosa, ma soprattutto sana, i ghiaccioli ai gusti di fragola e limone conquisteranno tutta la famiglia, ma specialmente i bambini.

Vediamo come si preparano questi freschi snack estivi.

Ingredienti

Ghiaccioli alla fragola

200 g fragole

100 g acqua

60 g zucchero

Ghiaccioli al limone

150 g acqua

80 g zucchero

succo di 1 limone (meglio se biologico)

Procedimento

Prendiamo due pentolini così da tenere separati i due composti.

Nel primo mettiamo 100 g di acqua e 60 g di zucchero. Accendiamo il fornello e scaldiamo fino a sciogliere completamente lo zucchero, quindi togliamo dal fuoco. A questo punto uniamo le fragole a pezzi, precedentemente lavate e frulliamo il tutto con un frullatore ad immersione.

Passiamo ora al secondo pentolino, scaldiamo 150 g di acqua con 80 g di zucchero. Mescoliamo il composto fino a che lo zucchero sia sciolto, quindi togliamo dal fuoco ed aggiungiamo il succo di un limone.

A questo punto versiamo i due composti, alle fragole e al limone in stampini appositi per ghiaccioli e mettiamo in freezer per 6-8 ore.

Trascorso il tempo di congelamento sformiamo i nostri ghiaccioli e assaporiamoli in tutta la loro freschezza.

Naturalmente si potranno realizzare anche con altre tipologie di frutta ma a quel punto occorrerà calcolare la quantità di zucchero in base al frutto scelto.