Allenarsi prima di colazione fa bruciare il doppio dei grassi

Perdi peso più facilmente allenandoti prima di fare colazione.

Che per dimagrire e mantenersi in forma siano necessari una dieta bilanciata e la giusta quantità di attività fisica sono ormai nozioni più che conosciute.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Troppo pigra per il fitness? Ecco come fare

Chiunque abbia cura della propria persona sa infatti che ci sono alcune regole da inserire nella propria routine quotidiana. Regole che se seguite tutti i giorni possono aiutare a vivere meglio e a sentirsi sempre in ottima forma. Scelte come mangiare in modo bilanciato, fare sempre colazione ed allenarsi almeno tre volte la settimana aiutano infatti a condurre uno stile di vita sano e volto a vivere al meglio la propria vita.

Quando si desidera perdere peso, però, ci sono delle regole aggiuntive che possono essere d’aiuto e una tra queste è quella di allenarsi prima di fare colazione. Da un recente studio sembra infatti che farlo aiuta a bruciare addirittura il doppio dei grassi. Cosa che, come ovvio che sia, influirebbe moltissimo sulla perdita di peso.

Allenarsi prima di colazione fa perdere peso più facilmente

Chi ama allenarsi di primo mattino, probabilmente sa già come farlo doni una carica in grado di durare per tutta la giornata. A ciò si uniscono spesso anche buon umore, voglia di fare ed un metabolismo più veloce. Ebbene, secondo uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolisim, fare sport prima della colazione aiuterebbe a smaltire almeno il doppio dei grassi.

Lo studio, condotto da due team differenti presso l’università di Bath, ha preso a campione 30 volontari di sesso maschile in sovrappeso o obesi. Divisi in due gruppi, ai volontari è stata somministrata la medesima dieta ed un programma di allenamento uguale e la cui unica differenza era il momento in cui svolgerlo.

È così emerso che coloro che si sono allenati prima di fare colazione sono dimagriti prima e meglio di quelli che, invece, hanno fatto colazione prima dello sport.

Secondo il dottor Javier Gonzales, direttore del dipartimento della salute dell’università di Bath, i risultati differenti sono dipesi dalla risposta all’insulina, risultata migliore in chi si allenava prima di fare colazione.

Un risultato che dimostra che il workout a digiuno ha quindi dei risultati positivi e che può rappresentare un valido appiglio al quale aggrapparsi in futuro sia per la dieta che per la salute.

Lo studio, che al momento è stato condotto solo su alcuni uomini, presto sarà rivolto anche alle donne. Inoltre è probabile che si dia via ad altre ricerche analoghe e volte a comprendere meglio cosa accade durante l’allenamento a digiuno.

Va precisato, a scanso di equivoci, che entrambi i gruppi hanno fatto colazione e che non è quindi saltandola che si dimagrisce prima. Al contrario, fare colazione rientra tra una delle regole d’oro da seguire per perdere peso. È importante però svolgerla nel modo corretta, mangiando quindi gli alimenti giusti.

Che sport eseguire al mattino

Allenarsi al mattino può non essere semplice per tutti. Basta però farci l’abitudine per far si che lo sport prima di colazione si trasformi in un’abitudine della quale non si può più fare a meno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Dieci errori da non fare durante gli allenamenti – Consigli e attività fisica

Ciò che conta è organizzarsi per tempo la sera prima, preparando tutto l’occorrente e predisponendo anche la colazione da fare dopo. Detto ciò, ecco alcune delle attività fisiche tra le quali scegliere:

La camminata veloce

La corsa

Andare in bicicletta

Una sessione di workout casalingo cardio

Una sessione di workout casalingo con pesi

Ovviamente, va sempre inserito un minimo di riscaldamento prima di far sport ed una sessione di stretching da fare subito dopo. Mantenersi idratati è inoltre è ancor importante quando si arriva da una notte di riposo.

La colazione giusta da fare subito dopo l’allenamento

Andiamo ora alla prima colazione, pasto estremamente fondamentale per la salute e per poter mantenere una buona forma fisica.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fabbisogno giornaliero – Carboidrai, lipidi, proteine: Calcolo veloce

Se si decide di alzarsi presto e fare prima un po’ di sport, va quindi programmato anche il primo pasto del giorno che dovrà essere sano, nutriente e bilanciato.

No, quindi, a colazione al bar o ad un caffè con una brioche improvvisata. La prima colazione è fondamentale quasi quanto lo sport.

Ecco quindi alcuni esempi di colazioni sia dolci che salate, perfetta da fare subito dopo l’attività fisica.

Due uova strapazzate con una fetta di pane integrale tostato e un pompelmo

Una fetta di pane integrale tostato con 150 grammi di yogurt greco senza zucchero

Un succo d’arancia con una fetta di pane integrale tostato con yogurt greco senza zucchero e ¼ di avocado

Una tazza di latte di soya senza zucchero con una porzione di cereali integrali senza zucchero e un uovo sodo

Una ciotola di yogurt greco senza zucchero con frutta fresca e una manciata di frutta secca

Un caffè e un pancake proteico con 30 grammi di farina d’avena, 2 uova, 70 grami di yogurt greco e mezza banana schiacciata

Tutte colazioni facili da realizzare e che renderanno la mattina sicuramente più proficua e carica di energia.

In questo modo allenarsi prima di fare colazione non sarà così pesante e una volta finito, e dopo una buona colazione, si avrà la carica giusta per affrontare lo studio o il lavoro, il tutto con la consapevolezza di aver fatto qualcosa in più per perdere peso facilmente e, cosa ancor più importante, per mantenersi in salute.