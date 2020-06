Fai da te | barca a vela con i legnetti di mare -VIDEO

L’estate è ricca di calore, colori, profumi e passeggiate in riva al mare. Ecco come realizzare delle graziosissime barche a vela utilizzando i legnetti di mare e della carta.

La creatività non si ferma neanche in estate e le passeggiate al mare possono diventare fonte di ispirazione per le persone che amano il fai da te ed il riciclo creativo.

Scopriamo come realizzare delle bellissime ed originali barche a vela utilizzando sei semplici legnetti di mare e dalla carta fantasia. Se ami il fai da te, scopri come realizzare un cactus porta fiori con una bottiglia di plastica.

Come creare delle barche a vela con i legnetti di mare | il video tutorial

Per realizzare delle bellissime barche a vela con i legnetti di mare, avrete bisogno di:

legnetto di mare

bastoncini in legno

acquerelli

carta fantasia

carta velina

cartoncino bianco

colla vinavil

colla a caldo

spago

forbici

matita

pennello

righello

Per prima cosa si dovrà ritagliare un triangolo dal cartoncino bianco. Una volta tagliato, si dovrà dipingere con gli acquerelli. Mentre il cartoncino si asciuga si passerà a lavorare il legnetto di mare.

Disegnare due puntini sul legnetto, uno al centro e l’altro su una estremità e praticare due fori. Incollare i bastoncini di legno sul legnetto con la colla a caldo. A questo punto legare e incollare lo spago ai bastoncini.

Ritagliare dalla carta velina tanti triangolini che andranno poi incollati sullo spago alternando i colori. A questo punto si potrà incollare la vela realizzata con il cartoncino bianco e decorata con gli acquerelli.

La barchetta a vela potrà essere personalizzata cambiando la decorazione della vela e i colori delle bandierine e potrà essere un’idea davvero originale per creare a mano delle bomboniere per una cerimonia con il tema del mare. Scopri come realizzare dei meravigliosi orecchini in stile tropicale.