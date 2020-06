Primo piatto | pasta e piselli -VIDEO

Pasta e piselli, un primo piatto semplice, gustoso e genuino, che piacerà a tutta la famiglia.

Se siete alla ricerca di un primo piatto da preparare in modo veloce, che soddisfi il palato di grandi e piccini e che sia anche molto gustoso, pasta e piselli è la ricetta che fa per voi.

I piselli, protagonisti di questo piatto, saranno quelli teneri e perfetti per essere gustati in purezza. Scopriamo tutti gli ingredienti ed il procedimento per preparare questo piatto. Se ami i piselli non perdere la ricetta del purè di piselli.

Come preparare pasta e piselli | il video tutorial

Per preparare pasta e piselli, avrete bisogno di:

320 grammi di ditaloni rigati

1 chilo di pisellini freschi da sgranare

100 grammi di cipollotto fresco

30 grammi di olio extravergine di oliva

30 grammi di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato

pepe nero quanto basta

sale fino quanto basta

Per prima cosa si dovrà mettere a bollire dell’acqua in una pentola per poter cuocere la pasta. In un tegame mettere l’olio di oliva, affettare finemente il cipollotto e metterlo a stufare fino a quando non sarà ben morbido. Si potrà utilizzare un poco di acqua della pasta.

Una volta che il cipollotto sarà stufato si aggiungeranno i piselli che in cottura si dovranno aggiustare di pepe e di sale. I piselli dovranno cuocere circa 10 minuti.

La pasta andrà cotta in acqua per circa 5 minuti e terminerà la cottura nel tegame assieme ai piselli e al cipollotto. Dopo aver scolato la pasta e averla versata nel tegame, si proseguirà la cottura aggiungendo un poco di acqua di cottura della pasta.

A fine cottura, si cospargerà la pasta con il Parmigiano grattugiato e dopo averla aggiustata di pepe sarà pronta per essere servita ben calda. Scopri come preparare i paccheri ripieni di ricotta e funghi.