Trucco estate 2020 con eyeliner grafico -VIDEO

L’eyeliner è una delle tendenze per l’estate 2020, soprattutto steso con un tratto grafico e ricco di personalità. Scopriamo come realizzare un trucco completo con occhi e labbra in primo piano.

Il makeup dell’estate 2020 sarà luminoso e ricco di dettagli come il tratto dell’eyeliner che diventa protagonista e le labbra in primo piano con le tonalità di rossi che andranno dall’aranciato a rosso più freddo e che ci accompagneranno anche nell’autunno inverno.

Scopriamo come realizzare un trucco completo e di grande effetto per l’estate 2020 con un tratto di eyeliner grafico e delle labbra sensuali, dettagli che saranno enfatizzati da un incarnato perfetto e luminoso. Se ami il rossetto scopri tutti i colori di tendenza per l’estate 2020.

Come realizzare un trucco per l’estate 2020 con eyeliner grafico

Prima di procedere alla realizzazione del makeup, la pelle dovrà essere preparata e dovrà essere liscia e ben idratata. Basterà esfoliarla con uno scrub delicato per il viso e dopo aver risciacquato il prodotto, si procederà con la tonificazione e l’applicazione di una buona crema idratante da giorno, possibilmente in una texture fresca perfetta per accogliere il trucco.

Questo makeup vede protagoniste due delle tendenze dell’estate l’eyeliner grafico e le labbra rosse. Un look molto d’impatto con un viso luminoso, fresco, scopriamo come realizzarlo passo dopo passo.

Per prima cosa si applicherà un primer per il viso per realizzare una base leggera e performante. Poi si potrà applicare una crema colorata, più leggera di un fondotinta, ma in grado di rendere l’incarnato perfetto.

Via libera al correttore, su imperfezioni e sui punti luce, per eseguire un contouring leggero fissato con una cipria opacizzante. Una terra abbronzante scolpirà i lineamenti in modo perfetto. Un tocco di blush in crema o in polvere, renderà il viso fresco e sano e l’illuminante andrà ad enfatizzare i punti luce come gli zigomi.

Le sopracciglia andranno disegnate ove serve, e fissate in modo perfetto. Per il trucco occhi si andrà ad applicare un ombretto luminoso sulla palpebra mobile e si metterà in luce l’angolo interno dell’occhio, la rima inferiore e l’angolo dell’arco sopraccigliare con un ombretto chiarissimo.

Con un sabbia opaco, si metterà in evidenza la piega dell’occhio per poi passare all’applicazione di un eyeliner nero in gel con un pennello angolato, creando un tratto grafico, importante e allungato verso l’esterno. Tanto mascara nero renderà lo sguardo magnetico e si potranno applicare anche le ciglia finte.

Sulle labbra un tratto di contorno labbra rosso per poi applicare un rossetto rosso lucido davvero luminoso. Non vi resta che guardare il video tutorial! Scopri le 5 tendenze makeup per l’inverno 2020.