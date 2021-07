I capelli ricci e voluminosi come quelli di Paola Turani sono il sogno di ogni ragazza che ha ricevuto da Madre Natura il dono dei boccoli. Ma è tutto merito dei prodotti di bellezza e dello styling?

Il sogno delle ragazza dai capelli mossi è di poter sfoggiare una chioma leonina tutti i giorni della propria vita e con poco sforzo. A parte i sogni irrealizzabili, è possibile migliorare visibilmente lo stato e la definizione della chioma riccia ricorrendo a particolari accorgimenti di styling e di cura dei capelli.

Innanzitutto, come sanno benissimo le ragazze che hanno moltissimi capelli e magari lunghi, asciugare i capelli con il diffusore (per non “spampanare” i ricci facendoli apparire disordinati e crespi) può essere un’operazione molto lunga e noiosa.

Per minimizzare i tempi di asciugatura favorendo allo stesso tempo la messa in piega della chioma si può utilizzare la tecnica del plopping, che si esegue con un semplice asciugamani avvolto intorno alla testa.

Per evitare che i capelli ricci diventino crespi, soprattutto a causa dell’umidità, è necessario idratarli costantemente e profondamente, con prodotti specifici come le maschere idratanti per capelli.

Leggi Anche => Rimedi e ricette naturali per idratare i capelli in profondità (anche d’estate)

Bisogna ricordare infatti che il balsamo è un prodotto cosmetico che non apporta alcun beneficio alla saluta dei capelli: molto meglio utilizzare un prodotto che ripari e “nutra” la struttura dei capelli. Rinforzando e rendendo più compatta la loro superficie, infatti, i capelli assorbiranno meno umidità e risulteranno molto meno crespi e molto più facili da tenere in piega.

Infine i prodotti modellanti, come le mousse specifiche per definire i ricci donando loro elasticità e compattezza, possono contribuire in maniera significativa a domare anche le chiome più ribelli “costringendole” a mantenere la piega per molte ore.

Capelli ricci e voluminosi come Paola Turani? “Le gioie della gravidanza”

Paola Turani sta portando avanti la propria gravidanza, che è stata annunciata lo scorso marzo. All’inizio del 2021, infatti, l’influencer ha rivelato con estrema gioia di aver “ribaltato” la triste diagnosi di infertilità che l’aveva emotivamente distrutta alcuni anni prima.

Felicissima e perfettamente in forma, oggi Paola si gode tutte le gioie della gravidanza, tra cui una pelle bellissima, un seno rigoglioso e soprattutto una chioma da leone che prima, dice Paola, non era né così folta né così lucida.

Cos’è accaduto? Semplice: gli ormoni prodotti dal corpo femminile in gravidanza migliorano l’aspetto della pelle e dei capelli. È questo il motivo per cui tradizionalmente le donne incinte vengono descritte come “bellissime” o addirittura “radiose”. Il segreto della loro bellezza è nelle variazioni ormonali che accompagnano la crescita del feto e che, purtroppo, faranno sparire i loro benefici effetti nel momento in cui il bambino sarà nato.

Come si possono avere i capelli da gravidanza come Paola Turani se non si è incinte? Di certo non con un trattamento ormonale, ma ci sono tante sostanze benefiche che possiamo introdurre nel nostro corpo attraverso l’alimentazione.

Ecco di seguito quali sono gli alimenti che bisognerebbe introdurre stabilmente nella propria dieta per rendere i capelli forti e sani:

Frutta secca come noci e mandorle che apportano omega 3, zinco e selenio

come noci e mandorle che apportano omega 3, zinco e selenio Agrumi e Ortaggi con vitamina C, coinvolta nella produzione della quantità di sebo necessaria a proteggere i capelli dagli agenti esterni: arancia, limone, ananas, kiwi, fragole, pomodori e peperoni sono i tuoi migliori amici

coinvolta nella produzione della quantità di sebo necessaria a proteggere i capelli dagli agenti esterni: sono i tuoi migliori amici Uova, che contengono vitamina B7 e ferro, fondamentali per la salute del cuoio capelluto e una regolare crescita dei capelli

che contengono fondamentali per la salute del cuoio capelluto e una regolare crescita dei capelli Pesce come salmone, sgombro, sardine e merluzzo, sempre per apportare il giusto quantitativo di Omega 3

come sempre per apportare il giusto quantitativo di Omega 3 Avocado per integrare fibre, potassio, magnesio, betacarotene e omega 3.

Molti di questi alimenti sono piuttosto grassi, come il salmone, l’avocado e la frutta secca, quindi sarà bene non eccedere nelle dosi. Si tratta però di grassi “buoni”, che contribuiscono cioè a mantenere l’organismo in buona salute oltre a favorire la crescita dei capelli.

E se non fosse possibile mangiare regolarmente questi alimenti, magari a causa di problemi organizzativi, gusti personali o addirittura intolleranze alimentari? Il trucco sta nell’acquistare integratori appositamente formulati per migliorare la salute dei capelli.

Sono estremamente semplici da assumere, sono perfettamente dosati per apportare tutti i nutrienti necessari e soprattutto possono essere ingeriti letteralmente in un secondo, con un bicchiere d’acqua e ovunque ci si trovi!