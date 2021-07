Uomini e Donne – La scelta sospeso: clamorosa verità dietro la decisione di Mediaset

By

Mediaset ha deciso di sospendere le repliche di Uomini e Donne – La scelta dopo una sola serata. Il motivo dietro tale decisione.

Brutta notizia per i fans di Uomini e Donne e amanti dell’amore e delle emozioni vere. Dopo una sola puntata, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda delle repliche di Uomini e Donne – La scelta con cui, in attesa della nuova stagione, il pubblico storico del dating show di canale 5, avrebbe potuto rivivere le emozioni delle scelte più belle degli ultimi anni.

La prima puntata dedicata alle repliche di Uomini e Donne – La scelta è stata dedicata a quella di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Nelle successive puntate, sarebbero state trasmesse quella di Teresa Langella che scelse Andrea Dal Corso ricevendo un no per poi fidanzarsi ufficialmente in seguito ed oggi sono sempre più innamorati; poi sarebbero state trasmesse anche le scelte di Luigi Mastroianni e di Ivan Gonzalez.

Purtroppo, però, il pubblico di Uomini e Donne dovrà rinunciare alla messa in onda delle repliche in prima serata. Mediaset, infatti, ha deciso di sospenderle, ma perchè?

Mediaset sospende Uomini e Donne – La scelta: ecco perchè

Dopo gli ascolti bassi portati a casa mercoledì 14 bassi incollando davanti ai teleschermi 1.154.000 spettatori pari al 7.7% di share, Mediaset ha deciso di non sospendere le repliche mandando in onda, al loro posto, i film. Mercoledì 21 luglio, in prima serata su canale 5, sarà così trasmesso un classico della commedia italiana. A fare compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia di Mediaset saranno Alessandro Siani e Claudio Bisio, protagonisti del film Benvenuti al sud.

Per rivedere Uomini e donne, dunque, non ci resta che aspettare settembre. Maria De Filippi, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha svelato alcune anticipazioni annunciando di voler cambiare la fisionomia del tronista.

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti da quando ho capito che i social erano diventati per loro un clichè”. Chi saranno, dunque, i prossimi tronisti?