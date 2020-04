Plopping | una tecnica per asciugare i capelli ricci perfettamente

Il plopping è una tecnica di asciugatura molto utilizzata perchè garantisce un capello riccio ben definito senza stress. Scopriamo come.

Avete mai sentito parlare di plopping? Ormai è una tecnica utilizzata per facilitare l’asciugatura dei capelli mossi e ricci.

Il plopping vi permetterà di aver i capelli ricci e ben definiti senza l’utilizzo di piastre e arricciacapelli. I capelli ricci si sa, non sempre facili da gestire soprattutto durante l’asciugatura, perchè il più delle volte si possono gonfiare, in particolar modo se non si utilizzano prodotti specifici.

Noi di CheDonna.it, vi diamo qualche consigli in più per asciugare i capelli ricci secondo la tecnica del plopping.

Plopping: di cosa si tratta

I capelli mossi ed in particolar modo i ricci, sono difficili da asciugare, perchè tendono a gonfiarsi e diventare crespi, senza una forma ben definita.

La tecnica del plopping è utile quando si devono asciugare i capelli ricci senza ricorrere all’utilizzo di arricciacapelli. Negli ultimi anni è diventato un metodo di asciugatura davvero utile in quanto non solo garantisce un riccio ben definito e perfetto, ma non rovina neanche i capelli. La tecnica del plopping si consiglia solo per i capelli di media lunghezza.

SULLO STESSO ARGOMENTO:Shampoo secco | come e quando usarlo per un risultato perfetto

Ma come si procede? Ecco tutti gli step da seguire:

fare lo shampoo : utilizzando sempre prodotti naturali e poco aggressivi, inoltre scegliete sempre prodotti specifici al tipo di capello: secco, grasso, misto, sfibrato o con forfora. I capelli vanno prima bagnati con acqua tiepida, poi potete applicare lo shampoo, massaggiate delicatamente, con i polpastrelli. Non concentratevi troppo alle punte, perchè rischiereste di rovinarle e si potrebbero elettrizzare dopo l’asciugatura. Eliminate ogni residuo di shampoo;

: utilizzando sempre prodotti naturali e poco aggressivi, inoltre scegliete sempre prodotti specifici al tipo di capello: secco, grasso, misto, sfibrato o con forfora. I capelli vanno prima bagnati con acqua tiepida, poi potete applicare lo shampoo, massaggiate delicatamente, con i polpastrelli. Non concentratevi troppo alle punte, perchè rischiereste di rovinarle e si potrebbero elettrizzare dopo l’asciugatura. Eliminate ogni residuo di shampoo; applicate il balsamo: sempre specifico per il vostro capelli, applicate sulle lunghezze e punte, lasciate agire per 5 minuti. Questo step non va mai evitato perchè il balsamo va ad ammorbidire i capelli e districa i nodi;

sempre specifico per il vostro capelli, applicate sulle lunghezze e punte, lasciate agire per 5 minuti. Questo step non va mai evitato perchè il balsamo va ad ammorbidire i capelli e districa i nodi; pettinate i capelli con un pettine a denti larghi , iniziate dalle punte e procedete verso il basso. Se i capelli sono difficili da gestire potete utilizzare un pò di olio per capelli così da nutrirli e ammorbidirli;

, iniziate dalle punte e procedete verso il basso. Se i capelli sono difficili da gestire potete utilizzare un pò di olio per capelli così da nutrirli e ammorbidirli; sciacquate i capelli con abbondante acqua tiepida, solo l’ultimo risciacquo lo fate con acqua fredda così da chiudere le squame mantenendole idratate. Se non eliminate ogni residuo di balsamo i capelli tenderanno ad appesantirli e rendere più difficile l’asciugatura;

con abbondante acqua tiepida, solo l’ultimo risciacquo lo fate con acqua fredda così da chiudere le squame mantenendole idratate. Se non eliminate ogni residuo di balsamo i capelli tenderanno ad appesantirli e rendere più difficile l’asciugatura; applicare una mousse ad alta definizione: basta applicarne una noce sulle lunghezze e punte, con il palmo della mano, stropicciate i capelli, in questo modo donate il giusto volume, così non si gonfiano durante l’asciugatura;

basta applicarne una noce sulle lunghezze e punte, con il palmo della mano, stropicciate i capelli, in questo modo donate il giusto volume, così non si gonfiano durante l’asciugatura; avvolgete i capelli in un asciugamano di cotone o in microfibra: in modo da eliminare l’acqua in eccesso, non strizzate per non spezzare le fibre. In alternativa potete avvolgere i capelli in una t-shirt.

SULLO STESSO ARGOMENTO:Capelli grassi | come prendersene cura seguendo alcuni consigli

Dopo aver lavato i capelli potete procedere all’asciugatura, su un tavolo, poggiate la maglietta o un asciugamano, poggiate la testa al centro, arrotolate i lati a destra e sinistra della tua testa su sé stessi. Poi dovete richiudere con un nodo dietro la testa, dovete lasciare i capelli così raccolti per almeno 3 ore, o il tempo necessario che si possano asciugare. Se potete sarebbe preferibile lasciarlo più ore o addirittura tutta la notte. Per facilitare la tecnica, guardate attentamente il video, cliccando qui.

Però se non volete lasciare i capelli per molto tempo con l’asciugamano in testa potete optare a quest’altra soluzione. Lasciate in posa solo mezz’ora, poi procedete con l’asciugatura classica con phone e diffusore.

Solo quando le ciocche dei capelli sono asciutte, togliete la maglietta o l’asciugamano e noterete subito che i capelli saranno di un riccio perfetto e ben definito. Inoltre la messa in piega durerà a lungo.