Harry e Meghan hanno videochiamato la Regina d’Inghilterra per farle gli auguri ed erano insieme al piccolo Archie.

Il 21 Aprile 2020 la Regina d’Inghilterra ha compiuto 94 anni e sui social della Famiglia reale britannica si sono susseguiti moltissimi post di commenti e di auguri alla sovrana.

Sono arrivati forte e chiaro gli auguri di Carlo e Camilla, con una carrellata di bellissimi ritratti di Carlo insieme alla Regina, quelli dei Duchi di Cambridge, cioè di William e Kate, e naturalmente quelli dei sudditi che hanno risposto con valanghe di commenti pieni d’affetto.

Ovviamente, però, i social non hanno registrato gli auguri di Meghan e Harry. Il motivo è assolutamente tecnico: i Duchi di Sussex non hanno più un profilo Instagram da quando sono stati costretti a chiuderlo perché hanno lasciato la famiglia reale.

I media americani però hanno riportato che Harry e Meghan hanno organizzato una videochiamata con la sovrana e che il piccolo Archie era presente per salutare la nonna.

Come hanno fatto i giornali a saperlo, se si trattava di una comunicazione esclusivamente privata? È una fuga di notizie? Sono stati i Sussex a far trapelare la notizia? La Regina Elisabetta approva o non approva?

Harry, Meghan e la videochiamata sulla bocca di tutti

I Duchi di Sussex si trovano a essere sempre, nel bene o nel male, al centro della cronaca mondana delle ultime settimane.

Dal momento che ogni loro gesto viene attentamente analizzato e vengono date interpretazioni più o meno lusinghiere delle loro scelte, stavolta pare che Harry e Meghan abbiano voluto giocare d’anticipo.

Pare infatti che i Duchi abbiano deciso di mandare un comunicato stampa a un piccolo gruppo di testate americane per riuscire a comunicare con l’opinione pubblica ora che si ritrovano senza profili social.

Rendendo noto il fatto di aver onorato il Compleanno della Regina e che hanno fatto in modo che Elisabetta II potesse vedere Archie, i due si sono messi al riparo dalla possibilità (praticamente dalla certezza) che la stampa internazionale li accusasse di mancare di rispetto alla famiglia di Harry.

Secondo questa teoria, quindi, Harry e Meghan avrebbero chiesto il permesso a Elisabetta II, lo avrebbero ottenuto e avrebbero agito di conseguenza per tutelarsi, esattamente come hanno cercato di fare in passato scagliandosi contro la stampa britannica che aveva attaccato duramente la Markle.

Naturalmente c’è sempre l’altra versione della storia, quella secondo cui Harry e Meghan abbiano deciso di farsi pubblicità senza il consenso della Regina, sfruttando la ricorrenza per riguadagnare un po’ della credibilità che hanno perso negli ultimi mesi.

I Sussex infatti sembrano arrancare nella costruzione di una nuova vita e pare che ogni loro mossa sia ostacolata da ogni parte, anche dagli haker.

In Inghilterra pare che il gradimento del pubblico in merito ai Duchi di Sussex sia calato vertiginosamente, quindi è chiaro che i due debbano impegnarsi in ogni modo possibile per conquistare e mantenere almeno la simpatia del pubblico americano.

Per farlo ultimamente hanno mostrato la propria massima buona volontà dando la propria disponibilità a consegnare pasti caldi agli americani indigenti che si trovano in difficoltà economiche a causa della pandemia di Coronavirus.