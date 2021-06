Il dolce di stagione facile ed economico a base dei profumati frutti estivi: torta soffice alle pesche

By

Un dolce di stagione perfetto per la colazione facile ed economico a base di profumati frutti estivi: ecco la ricetta della torta soffice alle pesche.

Cosa c’è di meglio in estate che una torta soffice alle pesche? Facile da preparare ed economica questo dolce ideale per la prima colazione ma anche per la merenda a base dei profumati frutti estivi piacerà davvero a tutti.

Per prepararla avrete bisogno naturalmente delle pesche, protagoniste della torta che non dovranno essere eccessivamente mature. Una delle migliori qualità che si potranno utilizzare per questa ricetta sono quelle noci o peschenoci, ovvero senza peluria.

Una ricetta ideale se avete tante pesche e non sapete come utilizzarle. Scopriamo allora la ricetta passo passo della torta soffice alle pesche.

Ecco la ricetta della torta soffice alle pesche

Un dolce perfetto da preparare in estate a base di profumate peschenoci. Una torta soffice e morbida capace di allietare colazioni e merende di tutta la famiglia.

La torta soffice alle pesche è facile da preparare e vi regalerà grosse soddisfazioni. Ecco la ricetta passo passo.

Ingredienti

250 g farina 00

6 pesche noci

100 g zucchero di canna

2 uova

60 g olio di semi

1 bustina di vanillina

scorza grattugiata di un limone biologico

1 bustina di lievito in polvere per dolci

1 vasetto di yogurt magro

zucchero a velo q.b. LEGGI ANCHE –> La torta più buona dell’estate è soffice e a base di succose ciliegie: ecco la ricetta golosa Preparazione

Montiamo in una ciotola le uova e lo zucchero finché diventano bianche e spumose. Setacciamo la farina con le altre polveri: vanillina e lievito. Poi aggiungiamole alle uova cercando di non smontare il composto.

Uniamo anche l’olio di semi e la buccia del limone quindi lo yogurt magro. Mescoliamo il tutto dal basso all’alto.

Sbucciamo tre pesche e tagliamole a cubetti e aggiungiamole al composto. Quindi tagliamo a fettine sottile le altre pesche e mettiamole sopra alla torta.

In una tortiera imburrata e infarinata versiamo il composto quindi mettiamo tutte le altre pesche tagliate a fettine sottili.