Fusi di pollo con l’ingrediente segreto di stagione che ti lascerà davvero stupito

Un secondo piatto che lascerà stupiti i tuoi commensali: i fusi di pollo che si preparano con l’ ingrediente segreto di stagione. Una ricetta tutta da scoprire.

Una ricetta facile da preparare ma originale e alternativa. I fusi di pollo con un ingrediente segreto e di stagione sapranno davvero stupire i vostri commensali.

Un secondo piatto estivo che necessita davvero di pochi ingredienti. Un abbinamento insolito che lascerà di stucco i vostri familiari e che potrete servire per un pranzo o una cena in famiglia.

Se vi piacciono le ricette particolari e con combinazioni nuove prova anche l’insalata alle fragole, songino e parmigiano. Scopriamo allora la ricetta golosa e soprattutto l’ingrediente segreto con cui si prepara.

Ecco la ricetta dei fusi di pollo con l’ingrediente segreto

Con l’arrivo dell’estate possiamo finalmente assaporare tanti frutti di stagione che finora ci siamo solo dovuti sognare. Tra questi un posto d’onore spetta alle ciliegie, tipici frutti della tarda primavera e dell’estate.

Già ti abbiamo spiegato le preziose proprietà nutritive che hanno, in particolare, le ciliegie sono ottime non solo da assaporare da sole, e tutti sappiamo come una tira l’altra, ma anche per essere utilizzate in numerose ricette.

E ora non dobbiamo far altro che scoprire questa altra squisita preparazione a base di fusi di pollo e ciliegie: per realizzarla serviranno pochissimi ingredienti. Scopriamo subito quello che occorre e come si prepara.

Ingredienti per 4 persone

4 fusi di pollo

250 g ciliegie snocciolate

olio evo q.b.

mezzo bicchiere di vino bianco

sale q.b.

pepe q.b.

1 spicchio d’aglio

1 limone

LEGGI ANCHE –> Rotolo di petto di pollo al limone: secondo piatto gustoso

Preparazione

Per preparare i fusi di pollo alle ciliegie occupiamoci del pollo. Mettiamo le cosce a marinare con olio evo, il succo di un limone, sale, pepe e uno spicchio d’aglio per circa un’oretta in una pirofila, ricoperta con pellicola in frigorifero.

Nel frattempo occupiamoci di snocciolare le ciliegie. Qui trovi il trucco per denocciolare tante ciliegie in pochissimo tempo. Altrimenti sarebbe un’operazione piuttosto lunga e noiosa.

Trascorso il tempo mettiamo i fusi di pollo in una pirofila, aggiungiamo oltre alla marinata mezzo bicchiere di vino bianco quindi aggiungiamo le ciliegie. Regoliamo eventualmente di sale e olio e cuociamo per circa 50 minuti a 180°-200°C. A metà cottura giriamo i fusi di pollo per farli cuocere anche dall’altro lato. E bagniamoli con il loro liquido di cottura.

Una volta cotti sforniamo i fusi di pollo e serviamo a tavola.