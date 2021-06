Stefano De Martino paparazzato con lei | Awed racconta l’Isola | Belen lo confessa così

Stefano De Martino e lei sono stati di nuovo beccati insieme, mentre Belen Rodriguez lo confessa pubblicamente così.

Stefano De Martino, dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, è diventato lo scapolo d’oro del bel paese, ma il settimanale Chi lo ha beccato di nuovo in compagnia di lei. L’incontro sembrerebbe essere del tutto causale, ma il settimanale insinua il dubbio su quanto accaduto tra i due a Capri. Per saperne di più, non ti resta che guardare il nostro TG Pettegola, ma attenzione perché le news di oggi non sono di certo finite qui.

Da Stefano De Martino all’ex tronista di Uomini e Donne: i gossip del 17 giugno

Parlando di Stefano De Martino, è impossibile non menzionare la sua ex Belen Rodriguez. La bella modella argentina a breve diventerà mamma per la seconda volta e per l’occasione ha fatto un’inedita confessione, rivelando che nonostante sia al nono mese di gravidanza non ha assolutamente voglia di fermarsi. Ecco per quale motivo.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni a Gardaland con il figlio Leone: ma avete fatto caso al dettaglio?

Passiamo poi all’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. Sophie, nonostante la giovane età, vanta qualche ritocchino estetico. Infatti nelle scorse ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori che dopo aver rifatto il seno, ha pensato di voler modificare un’altra parte del suo corpo. Chi non ha voluto fare ritocchini estetici è Giulia Salemi, che insieme al suo Pierpaolo Pretelli ha fatto un importante annuncio a tutti i loro fedeli sostenitori sul web. Come avranno reagito di fronte al loro comunicato?

Awed è il vincitore della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi✨🏆✨ Grazie a tutti per averci seguito.

Isola dei Famosi 2021, Liberi di Sognare. #Isola pic.twitter.com/Vz5JIDT1M1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2021

Per ultimo, ma non per importanza, c’è il vincitore dell’Isola dei Famosi: Awed. Quest’ultimo, dopo essere tornato in Italia, ha caricato un nuovo video sul suo canale youtube, dove ha confidato come ha vissuto l’esperienza in Honduras. Simone Paciello, questo è il suo nome d’arte, non sembrerebbe avere molti ricordi positivi, paragonando il tutto quasi come se fosse stato per due mesi rinchiuso in carcere.