Ci sono ricette per 365 giorni l’anno e l’insalata mediterranea di tonno, uova e patate è una di queste: semplice da preparare ma golosissima

Comoda, pratica, veloce: l’insalata mediterranea di tonno, uova e patate è tutto quello che serve per portare in tavola un antipasto o un secondo piatto (a seconda delle porzioni) adatto a tutti.

Una ricetta buona sempre perché non dovete seguire la stagionalità dei prodotti. Ma soprattutto la potete arricchire a piacere anche con altri ingredienti, come funghetti, olive, carote, o quello che vi suggerisce la fantasia.

Ingredienti:

250 g tonno al naturale

4 uova

800 g patate

origano q.b.

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe nero q.b.

Insalata mediterranea di tonno, uova e patate

Prima di passare alla ricetta vera e propria, un consiglio. In inverno potete servire l‘insalata mediterranea di tonno, uova e patate subito: ma quando la temperatura è più alta dovete farla raffreddare in frigo per almeno 2-3 ore e tirarla fuori quasi all’ultimo.

Preparazione:

La fase più lunga è quella delle patate, quindi partite da lì. Lavatele, sbucciatele (il peso è considerato già con le patate pulite) e tagliatele a spicchi. Quindi mettetele in una pentola per cuocerle a vapore per almeno 340 minuti. A quel punto toccatele con una forchetta: dovranno essere morbide ma ancora compatte.

Quando sono cotte tenetele la parte in in piatto grande o un vassoio. Intanto però per risparmiare tempo potete preparare anche gli altri ingredienti. Prendete le uova, mettetele in un pentolino con acqua fredda e cuocetele fino a farle diventare sode. Circa 11 minuti da quando l’acqua bollirà e saranno pronte.

Scolate le uova, passatele sotto acqua fredda per farle raffreddare più in fretta e sbucciatele eliminando ogni residuo di buccia. Poi tenete da parte pure queste mentre scolate il tonno dal suo olio di conservazione.

A quel punto siete pronte per comporre la vostra insalata. Condite le patate con l’olio extravergine d’oliva e una presa di origano. Poi sulla base del piatto o del vassoio mettete uno strato di patate condite, poi metà delle uova tagliate anch’esse a spicchi e metà del tonno sgocciolato.

Quindi un secondo strato di patate, l’altra metà delle uova e l’altra metà del tonno per completare la composizione.

Infine ancora un po’ di origano secco, sale fino e una macinata di pepe fresco. Un giro d’olio per concludere e siete pronte per portare in tavola.