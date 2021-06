Domenico Berardi, chi è: età, altezza, stipendio e l’amore che gli ha cambiato la vita

Domenico Berardi è un giocatore del Sassuolo, presente anche nel gruppo degli azzurri a Euro 2020: gol e carriera tra Nazionale e club.

Domenico Berardi è un attaccante della Nazionale Italiana in forza al Sassuolo. Il ragazzo di Cariati ha militato sempre tra le fila dei neroverdi facendo anche tutto il percorso a partire dalle giovanili. Le presenze con gli emiliani sono 275, 97 i gol segnati dal 2012. Gli anni prima era nelle giovanili.

Il suo modo di giocare ha fatto sì che diversi allenatori si innamorassero di lui: duttile, esperto, con dribbling e senso del gol. Qualità particolari che l’hanno sempre accostato a grandi squadre: il passaggio ad una big ancora non è avvenuto, obiettivo della Roma per diversi anni, senza mai concretizzare nulla. Di recente si è fatto avanti il Milan: Maldini e Massara, Direttore Tecnico e Direttore Sportivo rossonero, valuteranno il da farsi.

Domenico Berardi carriera

Nel frattempo Berardi è entrato anche nelle grazie del Commissario Tecnico azzurro Roberto Mancini che l’ha voluto nella spedizione azzurra per Euro 2020. Le prime due partite hanno sorriso all’Italia, ora l’obiettivo è passare anche gli ottavi. Il gruppo azzurro è già qualificato, ma se la dovrà vedere contro il Galles per capire se passerà i gironi da testa di serie oppure no.

Il futuro è ancora da scrivere, con Berardi pronto a dare il massimo in attesa di capire in quale club giocherà la prossima stagione. Attualmente percepisce 1,8 milioni di euro netti a stagione ed è il giocatore più pagato tra i neroverdi. Punto fermo tra gli emiliani anche sotto questo aspetto. Centravanti prolifico e padre attento: ha un figlio piccolo, Nicolò, che gli ha cambiato la vita. Il giusto coronamento a un amore profondo, come quello fra il calciatore e la nota influencer Francesca Fantuzzi: lieto evento avvenuto nella notte di Santo Stefano.