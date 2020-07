Rotolo di petto di pollo al limone: secondo piatto semplice e gustoso

Il rotolo di petto di pollo al limone è un secondo piatto semplice ma allo stesso tempo gustoso. Da preparare nel vostro menù settimanale o per un’occasione speciale che accontenterà grandi e piccini.

Il rotolo di petto di pollo al limone è un secondo piatto gustoso ma semplice al tempo stesso. È una ricetta adatta all’estate che saprà conquistare i palati di tutta la famiglia.

Grazie alle fresche note del limone il pollo acquisterà un gusto particolarmente profumato reso ancora più saporito grazie alle spezie e odori utilizzati.

Da inserire nel vostro menù settimanale il rotolo di petto di pollo al limone potrà essere servito anche per un’occasione speciale o una cena in compagnia. Scopriamo la ricetta.

Ecco la ricetta del rotolo di petto di pollo al limone

Semplicità e gusto sono le due caratteristiche principali di questa ricetta: il rotolo di petto di pollo al limone è un secondo piatto che soddisfa appieno la voglia di mangiare qualcosa di buono e che sa di casa ma al tempo stesso mixando l’originalità dettata dalle note speziate.

Particolarmente gradito anche ai bambini, il rotolo di petto di pollo rappresenta la giusta combinazione di sapori che strizza l’occhio ai colori e profumi mediterranei.

Scopriamo allora quali sono gli ingredienti e come si prepara questo succulento secondo piatto.

Ingredienti per 4 persone

600 g di petto di pollo a fette

100 g di scamorza

80 g di prosciutto cotto a fette

un ciuffetto di prezzemolo

un rametto di timo fresco

un rametto maggiorana

2 rametti di rosmarino fresco

origano secco q.b.

1 cm di zenzero fresco

1 spicchio di aglio (meglio se bio)

aglio in polvere

peperoncino in polvere

10 cl di vino bianco secco

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

Per la salsa

2 limoni (preferibilmente bio)

2 cucchiaini di fecola di patate

noce moscata

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo occupandoci del pollo. Se non abbiamo già fatto preparare al macellaio le fette di petto sottili, mettiamole tra due fogli di carta da forno e schiacciamole con il batticarne senza lacerarle. Poi con un coltello rifiliamole così da ottenere dei rettangoli.

Laviamo tutte le erbe fresche, asciughiamole e tritiamole finemente. Versiamole in una ciotola e uniamo, se piace, un pizzico di aglio in polvere, uno di peperoncino e uno di origano. Quindi aggiungiamo lo zenzero grattugiato e mescoliamo.

Ora tagliamo la scamorza a pezzi e iniziamo ad assemblare il rotolo. Partiamo salando le fette di pollo, distribuiamo sopra il prosciutto cotto, gli aromi tritati e infine la scamorza.

Arrotoliamo facendo attenzione che tutto resti all’interno e fermiamo con uno spago da cucina. Guarda il video se non sai come fare.

Passiamo ora alla cottura: in una padella antiaderente mettiamo uno spicchio d’aglio, un filo d’olio e facciamo andare al minimo per 1-2 minuti. A questo punto aggiungiamo i rotoli e facciamo rosolare la carne per 4-5 minuti girandola spesso per farla colorire su tutti i lati.

Quindi alziamo la fiamma e sfumiamo con il vino. Aggiungiamo un altro pizzico di sale e chiudiamo a metà con un coperchio, lasciando cuocere per 12-15 minuti a fiamma bassa. Se è troppo asciutto aggiungiamo un po’ d’acqua.

Intanto occupiamoci della salsa. Mettiamo la fecola in un pentolino e versiamo un po’ alla volta il succo dei limoni mescolando così da evitare la formazione di grumi. Uniamo un po’ d’acqua, qualche scorza di limone, la noce moscata grattata, sale e pepe.

Mettiamo la fiamma al minimo e cuociamo mescolando continuamente finché la salsa non avrà raggiunto la giusta consistenza.

Quando i rotoli di petto di pollo saranno cotti eliminiamo lo spago. A questo punto versiamo la salsa nella padella avendo cura di eliminare le scorze di limone e accendiamo il fuoco. Rimettiamo dentro la carne e la facciamo insaporire con la salsa.

Quindi togliamo i rotoli li tagliamo a fette alte e li serviamo con la salsa di limone calda.

Consiglio

Alla crema di limone si potrà fare una variante con la curcuma, che offre diversi benefici per il nostro organismo. Aggiungendone un cucchiaino raso in 2 cucchiai di olio e un pizzico di pepe fresco macinato.

(spadellandia.it)