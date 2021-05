Se volete affrontare bene questa stagione è opportuno seguire qualche piccolo consiglio. Ecco come vivere bene e in salute in primavera senza stress.

Iniziare bene la giornata è un gran passo avanti, così da riuscire ad affrontare tutto con serenità e senza stressarsi. Ci sono delle buone abitudini da adattare, dei veri e propri propositi che possono essere di grande aiuto soprattutto in questa stagione primaverile. Le giornate per fortuna si allungano e la voglia di sentirsi meglio e pieni di carica e vitalità è importantissimo. Scopriamo quindi come vivere bene e in salute durante la stagione primaverile.

Vuoi vivere bene e in salute in primavera: ecco come

Talvolta la situazione potrebbe apparire più complicata di quello che è, a volte sembra che sia proprio difficile adottare delle buone abitudini che possano farci stare bene, invece no. Innanzitutto va precisato che ad alcune persone la primavera porta sonnolenza e spossatezza, ma solo con queste buone abitudini è possibile vivere bene e in salute.

-Dormire le giuste ore. Il corpo ha bisogno di rimettersi in forma dopo una giornata impegnata, quindi garantire almeno 7-8 ore di sonno continue senza interruzioni. Purtroppo se il sonno è disturbato si produce più cortisolo, conosciuto come l’ormone dello stress, al mattino seguente ci si sente nervosi e agitati. Non lasciare nella camera da letto oggetti che possano disturbare il sonno.

-Svegliarsi in orario. In questo modo avete il tempo di fare tutto senza affannarvi più di tanto. Quindi non appena suonerà la sveglia spegnete e alzatevi senza rimandarla sempre. In media ci si dovrebbe alzare almeno un’ora prima.

-Idratarsi. Lasciate sul vostro comodino una bottiglia di acqua e appena svegli prima di alzarvi sorseggiate un pò.

-Fare una buona colazione. Non si può affrontare meglio la giornata senza aver fatto il pieno di energia. Basti pensare che al vostro risveglio il corpo ha bisogno di energia per affrontare il tutto, visto che non si integra il cibo da almeno 8 ore. Inoltre per stare bene e garantire il giusto apporto di nutrienti variate sempre la colazione e non solo scegliete cibi salutari ecco alcuni consigli da seguire. Inoltre non dovrete mai saltare questo pasto!

-Concedersi mezz’ora per se stessi. Anche una semplice passeggiata è importante di soli 30 minuti, sarà di aiuto per vivere bene e in salute. Visto che stagione lo permette, le giornate sono più lunghe e il clima più mite. Inoltre la passeggiata porta tanti benefici. Inoltre se decidete di andare a passeggio già al mattino attiverete alla grande il metabolismo.

-Segui una dieta sana e regolare. Mangiare alimenti che apportano i giusti nutrienti e molto salutari non faranno altro che farvi stare bene e in salute e soprattutto non rischiate di prendere qualche chilo di troppo. In linea generale dovete preferire verdura, frutta, legumi, cereali integrali, piatti leggeri e poco conditi.

-Concedersi una beauty routine. Non va curato solo la parte interna del corpo ma anche l’esterno, avere un copro curato e sano è importante. Basta poco per farlo, segui i nostri consigli per una beauty routine giornaliera, soprattutto per proteggere la pelle dallo smog. Non solo concedetevi una bagno o una doccia con oli essenziali e se avete la possibilità di un bel bagno rilassatevi accendete una candela e mettete dei sali da bagno in acqua e bevete una tisana rilassante.

Provate anche voi a seguire le buone abitudini così da poter affrontare al meglio questa stagione senza stressarsi e godersi istante dopo istante.