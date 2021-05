Andrea Zenga tende un tranello a Rosalinda Cannavò che va su tutte le furie

Andrea Zenga ha teso un tranello alla sua fidanzata Rosalinda Cannavò, ma attenzione le cose non stanno come sembrano!

Andrea Zenga, durante il corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip, ha conquistato tutto il pubblico del piccolo schermo. La sua faccia pulita, la sua buon’educazione, lo hanno aiutato a fare colpo nei cuori dei telespettatori, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che la sua faccia d’angelo sarebbe stata capace di fare certe cose.

Il figlio di Walter Zenga ha teso un tranello alla sua compagna Rosalinda Cannavò, che come i telespettatori più attentati sapranno bene si sono conosciuti e innamorati nella casa più spiata d’Italia, mandandola su tutte le furie. Poche immagini e molto confuse mostrano l’attrice arrabbiata come non mai, pronta a minacciare Andrea di voler terminare in tronco la loro relazione a causa dell’atteggiamento ambiguo di lui nei confronti di una ragazza, ma attenzione perché nulla è come sembra. Che cosa è successo allora?

Rosalinda Cannavò è stata vittima di uno scherzo de Le Iene. Scherzo che vede la collaborazione del suo compagno Andrea Zenga!

Rosalinda Cannavò vittima de Le Iene: lo scherzo con Andrea Zenga

A pubblicare una piccola anteprima, che trovate in fondo all’articolo, di quello che succederà stasera è stata proprio la pagina de Le Iene che ha deciso di mettere alla prova la relazione nata tra Rosalinda e Andrea al GF Vip. In molti, infatti, sospettavano che le cose tra loro fossero iniziate soltanto a favore di telecamera e che poco dopo la fine del reality ognuno tornasse alla vita di sempre.

Per questo motivo il programma più irriverente di sempre ha deciso di metterli alla prova per comprendere se i sospetti di alcuni telespettatori erano fondati oppure no. E quale occasione migliore, se non questa, per organizzare un terribile scherzo?

Andrea Zenga, da quello che è possibile vedere all’interno dell’anteprima, metterà a dura prova la calma della sua compagna, facendole credere di dare corda ad una donna che andrebbe ben oltre il semplice rapporto lavorativo soltanto per farla sentire a proprio “agio”. Rosalinda Cannavò non ha reagito affatto bene, mostrandosi letteralmente come una furia, pronta ad abbandonare la casa che insieme da qualche tempo.

Questa sera, tra l’altro, per non farsi mancare nulla, i due piccioncini, dopo il terribile scherzo a Gianni Sperti, stasera staranno in studio a commentare il tutto.

Sicuramente questa sera con Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Le Iene ne vedremo delle belle.