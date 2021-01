La colazione è importante non va mai saltata, ma come si può mangiare senza ingrassare? Scopri la colazione gustosa e salutare da servire a tavola.

Molte persone saltano spesso la colazione il primo pasto della giornata per paura di mangiare troppo e ingrassare, ma questo è vero in parte. Colazione non è sinonimo di abbuffate ma per molti si, invece si può mangiare in modo sano senza eccedere con calorie, facendo attenzione a zuccheri e grassi.

E’ il pasto della giornata a cui nessuno dovrebbe rinunciare, perchè ci fornisce l’energia giusta per iniziare la giornata. Come per gli altri pasti è necessario seguire gustare una colazione sana ed equilibrata, così da garantire un apporto adeguato di nutrienti. Di solito a colazione si servono pietanze dolci, ma c’è chi preferisce alimenti salati, l’importante è prestare attenzione all’eccesso di zucchero e grassi.

Scopriamo il trucco per una colazione sana senza rinunciare a nulla e mettere qualche chilo di troppo.

Il trucco per una colazione gustosa ma senza ingrassare

Non si può iniziare la giornata nel modo corretto rinunciando alla colazione, uno dei pasti che viene messo in secondo piano per paura di ingrassare. Nulla di vero in quanto se si fa attenzione a ciò che si consuma non si mettono chili di troppo. Inoltre va ricordato che se si salta la colazione lo stomaco starà a digiuno per diverse ore, visto che dalla cena sono passate troppe ore. Ricordate che rischiate di arrivare affamati a pranzo o allo spuntino di metà mattinata mangiando qualsiasi cosa vi passa davanti agli occhi.

E’ importante assumere alimenti che apportano proteine, vitamine, fibre che aumentano la sazietà. Sicuramente chi meglio del nutrizionista potrà aiutarvi e darvi qualche consiglio a riguardo, magari vi potrà far seguire una dieta mirata in base al vostro stile di vita, età e esigenze particolari.

La carenza di sostanze nutritive non solo possono indebolire il sistema immunitario, esponendo maggiormente il corpo ad ammalarsi. Scopri quali sono i cibi che rafforzano il sistema immunitario.

Ecco qualche piccolo trucchetto per affrontare il primo pasto della giornata con serenità.

Sicuramente va fatta una premessa, è necessario evitare alcuni alimenti come merendine confezionate, dolci farciti e succhi di frutta che sono ricchi in zuccheri per non dimenticare che sono prodotti industriali processati, quindi se consumati raramente va bene ma non abitualmente.

Iniziamo cosa si può bere a colazione? Il latte è la classica bevanda che si trova sulla tavola degli italiani, magari potete optare per uno parzialmente scremato o totalmente scremato. In questo modo non apportate troppi grassi, ma ci sono delle alternative al latte non solo per chi è intollerante al lattosio, scoprite quali.

Anche il tè potete servire ormai non è una tradizione solo inglese, sono diversi gli italiani che lo preferiscono. Ma non dimentichiamo un succo di frutta che potete preparalo a casa voi senza alcuna difficoltà in base ai frutti che la stagione vi offre. Scopri come prepararlo alla perfezione.

In questo modo farete sicuramente il pieno di fibre, vitamine e sali minerali, a voi la scelta del frutto. Ma se volete qualche altra idea non vi resta che leggere questo articolo.

Sicuramente anche un frutto fresco è salutare e gustoso, la natura per fortuna ci offre tantissimo, basta solo scegliere. Non dovrebbe mai mancare nell’arco della giornata basti pensare che si dovrebbero assumere almeno 5 verdure o frutti di colore diverso. In questo modo farete il pieno di vitamine, fibre, sali minerali. Un modo per gustare la frutta a colazione è accompagnarla con un vasetto di yogurt bianco magro, che dire una signora colazione, che potete arricchire con dei cereali integrali. Non tutti hanno l’abitudine di acquistarli, ma è il momento di porre a ciò che si consuma regolarmente. I cereali integrali apportano tantissimi benefici al nostro organismo, scopri quali.

Provate a preparare a casa muffin integrali, alla frutta, senza burro, oppure dei biscotti ai cereali ecco la ricetta. Non c’è cosa migliore di preparare a casa dei dolci così sarete voi a scegliere gli ingredienti per prepararli. Magari se la ricetta prevede l’utilizzo del burro potete sostituirlo con l’olio.

Consigli

Se volete affacciarvi ad una realtà diversa, allora provate la colazione salata ma senza eccedere con affettati grassi. Provate ad assumere alimenti che contengono acidi grassi insaturi e non saturi. Sono tanti i cibi ricchi in acidi grassi “buoni” come gli omega-3 ecco alcuni.

Provate a mettere la polpa di avocado su una fetta di pane integrale accompagnando con del salmone affumicato e dei semi di sesamo.

In linea generale ricordate di non accedere con le quantità e variate il più possibile, così da non annoiarvi. Ricordate che è importante mangiare sano senza rinunciare alla colazione ma comunque va fatta attenzione.