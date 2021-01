Se si vuole dormire senza essere disturbati è necessario prestare attenzione ad alcuni oggetti presenti nella camera da letto, ecco quali.

Dopo una giornata intensa e stressante il primo pensiero è di rientrare e dopo aver fatto una doccia e cenato volete andare subito a letto a dormire.

La camera da letto è la stanza della casa adibita al sonno quindi è importante non avere elementi di disturbo. Non solo il colore delle pareti deve essere tenue e rilassante ma per garantire il massimo relax e riposo la stanza deve essere accogliente e con assenza di oggetti che potrebbero alterare il sonno.

Noi di CheDonna.it vogliamo darvi qualche piccolo suggerimento sui possibili oggetti che potete avere nella camera da letto che possono alterare il sonno.

Ecco cosa non devi avere nella camera da letto se vuoi dormire bene

La camera da letto è la stanza che dovrebbe garantire sonni tranquilli, ma non sempre accade. Purtroppo molte persone soffrono di insonnia che può essere momentanea legata a periodo di stress che si sta attraversando oppure per altri motivi (non trascurate mai il problema sarebbe opportuno parlarne con il medico).

Di conseguenza i sonno non sarà continuo e tanto meno tranquillo, ma quello che molte persone non sanno è che ci possono essere oggetti nella camera da letto che potrebbero essere elementi di disturbo del sonno. Ecco la lista di cose da non avere nelle stanza in cui dormite.

1-Profumatori per ambienti: non è per nulla salutare respirare durante la notte essenze di fiori.

2- Piante: si possono tenere a patto che siano adatte a questo ambiente. Certo che un vaso con fiori che emanano un profumo molto forte che potrebbe disturbare il sonno, quindi non è per nulla consigliato. Ma potete se avete spazio collocare semmai in un angolo delle piante per interni che sono in grado di filtrare l’aria, leggete il nostro articolo così sapete quali piante scegliere.

3-Dispositivi elettronici: quando andate a letto a dormire dovrete lasciare altrove il tablet, pc, televisore o cellulare per evitare che notifiche o suonerie possano disturbare il sonno. tablet, pc, smartphone vanno assolutamente tolti dalla camera da letto se volete dormire tranquilli senza essere disturbati. Anche se decidete di togliere la suoneria potreste essere comunque distratte dalla luce blu. Se per alcuni il cellulare è indispensabile per la sveglia mattutina allora non vi resta che utilizzare le classiche sveglie da poggiare sul comò o comodino.

4-Oggetti o pareti di colori molto forti: sicuramente se le pareti sono tinteggiate con colori tenui, rilassano l’ambiente e facilitano il sonno. Ma se il colore è forte come forti rosso, azzurro forte possono disturbare il sonno.

5-Stuzzichini e bevande: la camera da letto non è la cucina quindi è sconsigliato consumare del cibo che potrebbero influire negativamente sulla qualità del sonno.

6-Documenti del lavoro: se avete sul comodini i documenti del lavoro potrebbe determinare stress e ansia quindi potrebbe disturbare il sonno. Quindi quando rientrate a casa lasciate il lavoro alle spalle e rilassatevi.

Consigli

Non solo questi oggetti possono disturbare la qualità del sonno ma anche il letto se non è proprio comodo potrebbe non garantire un sonno tranquillo e salutare.

Sicuramente il materasso se è vecchio o scomodo il sonno non è mai sereno, perchè non troverete facilmente la posizione giusta. Acquistate il materasso confortevole che ne troverà giovamento non solo il sonno ma anche la schiena.

Stesso discorso vale per i cuscini, se notate che si sono deformati vanno eliminati subito. Fate un test per capire se sono ancora buoni. Basta schiacciare con un braccio se non ritorna alla forma di origine allora è il momento di cambiarli.

Allora da oggi in poi non mettete più questi oggetti nella camera da letto.