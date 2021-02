E’ necessario porre attenzione quando si mangia, ci sono alcuni alimenti o abitudini che purtroppo posso farci ingrassare. Scopriamo i trucchi per mangiare sano.

Vivere bene e in salute deve essere la priorità per tutti noi, ma sicuramente non è facile prestare la giusta attenzione all’alimentazione. Si sa che mangiare regolarmente determinati cibi si apportano sostanze nutritive evitando carenze. Non è semplice essere ligi alle regole ma è necessario invece prestare la giusta attenzione, infatti sin da piccoli sarebbe opportuno educare una certa alimentazione, prediligendo alimenti sani. Ogni tanto fare uno sgarro non fa nulla ma se diventa frequente non ve bene, infatti si dovrebbero consumare raramente il cibo spazzatura.

Ma talvolta presi da una vita frenetica ci spinge a porre poca attenzione quando si fa la spesa, effettivamente se si evita di comprare alcuni alimenti non si potranno consumare. Noi siamo quello che mangiamo quindi non bisogna essere superficiale negli acquisti. Scopriamo i trucchi per mangiare sano seguendo alcune semplici regole.

Se vuoi mangiare sano devi seguire qualche piccolo trucco

Il nostro corpo ha bisogno di tutti i nutrienti, basta solo porre attenzione alla scelta degli alimenti senza tralasciare nulla. Inoltre anche le quantità sono fondamentali per evitare di andare incontro a carenze o eccessi. Sicuramente il nutrizionista sarà in grado di darvi qualche indicazione sulla dieta da seguire, in base allo stile di vita, età e intolleranze.

In linea generale possiamo svelarvi alcuni trucchi per mangiare sano senza troppi sgarri, ecco come.

Prima regola da seguire è rispettare i pasti senza saltarne uno, sono in tutto 5: colazione, spuntino metà mattinata, pranzo, spuntino pomeridiano e cena. Se si salata anche uno solo si rischia di arrivare affamati al pasto successivo. Il pasto che tutti saltano è proprio la colazione, ma per iniziare la giornata con il piede giusto, si dovrebbero assumere determinati nutrienti. Ma spesso si fa l’errore di mangiare anche troppo assumendo troppe calorie ma dopo poco si ha fame. Si devono scegliere alimenti che aumentano il senso di sazietà ma senza troppe calorie. Scopri cosa mangiare a colazione senza ingrassare. Non tutti sanno che quando lo stomaco è vuoto o semivuoto, ci si ritrova in una fame nervosa che vi spinge a mangiare qualsiasi cosa ci passa davanti ai nostri occhi, tutto ciò potrebbe far aumentare il peso corporeo se questo diventa un’abitudine frequente.

Il secondo trucco è variare, mai mangiare gli stessi alimenti per diversi giorni non sono diventa noioso ma neanche poco salutare per l’organismo. Ogni giorno dovete assumere frutta e verdura di 5 colori diversi, scegliete sempre cibi di stagione. Mangiate sempre spuntini sani e leggeri come frutta, cereali integrali e yogurt magro o greco che placano anche gli attacchi di fame, ma non sono gli unici alimenti.

Ma se non si vuole ingrassare è necessario porre la giusta attenzione anche ai condimenti, che spesso possono determinare un aumento di peso. Preparare un piatto di verdure e bollite e poi condire con troppo olio oppure eccedere con salse come maionese, ketchup, salsa tonnata o barbecue non va per nulla bene.

Limitate il consumo di grassi di origine animale come burro, strutto ma prediligete l’olio extra vergine di oliva che apportano molti benefici al nostro organismo, scoprite quali.

Un altro trucco per non ingrassare è evitare alimenti processati come snack salati, biscotti e dolci farciti e bevande gassate che apportano molta energia ma molto poveri in fibre e vitamine. E’ preferibile consumare alimenti freschi che poi preparate voi a casa, semplice esempio i sandwich che trovate nel banco frigo, sicuramente è un finger food comodo e pratico da consumare fuori casa per il pranzo in ufficio. Ma se lo preparate a casa voi sarebbe molto meglio, scegliete pane integrale o con cereali farcito con qualche foglia di insalata e pomodori. Se volete anche un pò di affettato, potete scegliere uno più magro come bresaola e non pancetta!

Inoltre l’idratazione è importante non dovrebbe mai mancare in una dieta sana. Idratazione con acqua si intende, si dovrebbero assumere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Scoprite i trucchi per bere senza dimenticarsi. Evitate le bibite gassate e zuccherate, che si sa che a lungo andare possono portare a scompensi quindi è necessario consumare raramente.

Il consiglio di molti nutrizionisti è di mangiare lentamente durante i pasti, quindi assaporate, masticate bene così da far avviare anche nel modo corretto la digestione. Se si mangia velocemente si induce a mangiare di più, quindi non andate di fretta.

Ricordate che non bisogna esagerare con alimenti definiti light, parlatene con il vostro nutrizionista prima di assumerli.