Mangiate spesso durante il giorno? Scopri i 5 alimenti che placano gli attacchi di fame e aumentano la sazietà.

Capita a tutti di aver avuto degli attacchi di fame ingestibili, nonostante si sia mangiato abbastanza, vien voglia di mangiare tutto quello che vi passa sotto gli occhi.

Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è importante anche se molte persone hanno una visione ben diversa, c’è chi sostiene che mangiare sano sia noioso, chi reputa che è importante fare una scelta saggia sulla scelta degli alimenti.

Accade spesso che dopo aver mangiato ci si sente comunque affamati e nervosi, ma scopriamo quali sono gli alimenti che possiamo gustare per placare gli attacchi di fame e aumentano la sazietà.

Conosci i 5 alimenti che placano gli attacchi di fame?

Avere sempre fame o non saziarsi può accadere a molti, innanzitutto va precisato che è necessario parlare con il proprio medico per capire perchè possono esserci degli attacchi di fame continui. Avere spesso fame può dipendere da problemi ormonali o metabolici, motivo per cui si deve parlare con il proprio medico.

Il più delle volte si ha fame perchè non si fa una scelta corretta dei cibi, quindi se non sapete proprio da dove iniziare è il momento di parlarne con un nutrizionista che con una dieta sana e mirata potrà esservi di aiuto. In questo modo in base al vostro stile di vita saprà indicarvi una dieta specifica. Sicuramente quello che non va mai fatto è saltare uno dei pasti della giornata, si dovrebbe iniziare dalla colazione per poi arrivare alla cena in totale sono 5 i pasti compresi gli spuntini. La colazione non va mai saltata perchè molte persone hanno l’abitudine di farlo, ma è il carburante per iniziare la giornata, scoprite come mangiare senza ingrassare.

Scopriamo i 5 alimenti che aiutano a placare gli attacchi di fame e saziano ad ogni pasto.

1-Yogurt greco con frutta: anche se ha un retrogusto acido è per molti non è proprio gustoso apporta tantissimi benefici. Aggiungete al vasetto di yogurt dei cereali integrali o frutta fresca di stagione. Magari per non annoiarvi potete alternare con il latte anche vegetale, ci sono tante alternative al latte di vaccino, scopri quale. Lo yogurt greco contiene tante proteine che hanno un importante valore biologico e il corpo impiega più tempo per digerirle, quindi aumenta la sazietà.

2-Smoothie o macedonia di frutta: entrambi molto validi come spuntino di metà mattinata sazianti e salutari. La macedonia la preparate con in frutti di stagione, stesso discorso vale per lo smoothie, evitate i succhi di frutta confezionati che non sostituiscono assolutamente la frutta fresca scoprite il perchè.

3-Zuppa di legumi e cereali: si sa che i legumi sono perfetti non solo perchè saziano ma contengono tantissimi nutrienti che non possono mancare. Sicuramente la zuppa di legumi e cereali è perfetta da gustare a pranzo. In particolar modo le lenticchie non solo si digeriscono senza grande difficoltà. Quando preparate la zuppa non mettete la pasta e accompagnate con del pane raffermo o crostini. Se non preferite la zuppa potete optare per un brodo caldo che dovrete preparare voi e non acquistare quello al supermercato nel brik.

4-Carote o mandorle: uno spuntino pomeridiani perfetto la carota, lavatela e asciugatela bene e poi la gustate. In alternativa anche le mandorle sono perfette da sgranocchiare spesso presenti nelle diete, ma non esagerate con le quantità. Un frutto che apporta proteine e grassi buoni sono consigliate in caso di ipercolesterolemia in quanto abbassa il livello di colesterolo cattivo.

5-Insalata mista: sicuramente se decidete di servire un’insalata di rucola, pomodori e cetrioli sarebbe leggera e salutare. Certamente è un pasto freddo che potete scegliere gli ingredienti più adatti in base alla verdura, ortaggi di stagione. Ma in alternativa anche un piatto di spinaci bolliti e leggermente conditi con olio extra vergine di oliva e un pò di limone, accompagnati da pesce o carne magra. Se volete riscaldarvi un pò potete preparare una zuppa calda di legumi o verdure perchè no un bel piatto di minestrone, ma non eccedete con i condimenti.

Consigli

Sicuramente questi sono alimenti consigliati ma non sono gli unici che aiutano a placare gli attacchi di fame e aumentano la sazietà. Innanzitutto parlatene con il vostro medico per capire l’origine di questi attacchi e poi di conseguenza vi darà qualche suggerimento su cosa inserire nella dieta.

Certo i nostri sono consigli perchè aumentano il senso di sazietà, ma non adatti a tutti magari se si ha problemi di allergia o ipersensibilità ad alcuni, non sono consigliati.