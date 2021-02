GF Vip, il marito di Stefania Orlando: “Il Brasile potrebbe far vincere Dayane”

GF Vip: Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, durante una recente intervista a Radio Radio, ha parlato dell’ipotetico vincitore di questa quinta edizione del reality show di canale 5, facendo anche una precisazione sul rapporto tra sua moglie e Andrea Roncato.

Questa quinta edizione del GF Vip sembrerebbe essere quasi giunta al termine. O almeno tra un mese esatto ed è normale che tali circostanze il pubblico del piccolo schermo, ma anche chi è vicino ai protagonisti di quest’anno in modo diretto, si inizia a chiedere chi mai riuscirà a portarsi a casa il titolo di vincitore. Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, in una recente intervista rilasciata a Radio Radio, si è lasciato andare ai suoi pensieri in merito a questo argomento. Non potendo escludere, dal ragionamento, l’assidua presenza del pubblico brasiliano, anche lui protagonista, in maniera inevitabile, di questa edizione.

“Sono consapevole che se vivessimo in un mondo ideale, la vittoria potrebbe portarsela a casa Stefania“ ha esordito a bruciapelo il musicista, che di recente ha ammesso di essere preoccupato per sua moglie. “Ma in giro ho avuto modo di poter constatare che ci sono diverse polemiche in merito a voti che provengono dall’estero. In quanto alcun fandom utilizzano dei bot per pilotare le proprie preferenze al televoto del GF Vip attraverso il computer” ha proseguito, parlando proprio della polemica che ha fatto infuriare il popolo di Twitter. “Sono delle leggende metropolitane, ma credo ci sia un fondo di verità in tutta questa storia” ha osservato.

“Il Brasile potrebbe portare Dayane alla vittoria, visto che sono già riusciti a farla diventare la prima finalista di quest’edizione, nonostante tutti i sondaggi interni fatti in Italia riportassero un altro risultato” ha rivelato per poi precisare. “Non sto dicendo che non sarei contento della sua vittoria o che non si merita un tale successo, lei è una bella donna ed anche molto divertente, ma sono anche del parere che ci sono altri concorrenti che hanno fatto un percorso più importante rispetto al suo” ha confidato. “Stefania non è di certo l’unica ad aver fatto un percorso importante, anche Maria Teresa Ruta“ ha aggiunto. “Sono persone che secondo il mio punto di vista hanno dato qualcosa in più al programma rispetto al percorso fatto da Dayane” ha ammesso per poi svelare chi vorrebbe che vincesse quest’edizione.

“Io vorrei vincesse Tommaso Zorzi“ ha stupito Simone, sperando dunque che non scelga di ritirarsi come invece ha confidato. “Faccio il suo nome e non quello di Stefania perché lui è un ragazzo giovane, ha solo 25 anni, ha tutta una carriera davanti” ha concluso per poi fare chiarezza anche sul rapporto con Andrea Roncato.

Simone Gianlorenzi fa una precisazione su Andrea Roncato e Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi, durante il corso della sua intervista in radio, ci ha tenuto anche a fare una precisazione sul matrimonio, finito da anni, tra Andrea Roncato e Stefania Orlando, chiarendo anche che non è lui l’uomo che si sarebbe intromesso nella loro relazione, spingendoli a prendere strade diverse nella loro vita.

“Ci tenevo a precisare che non sono io quella persona che Stefania ha conosciuto quando era ancora con Andrea Roncato” ha prontamente chiarito, tornando sul precedente matrimonio di sua moglie, senza però parlare del fratello di lei che ha fatto un appello a Domenica Live. “Onestamente sono molto dispiaciuto da tutta questa situazione, ma non tanto per quello che è stato detto, ma per il modo in cui è stato detto. In una coppia, quando emergono dei problemi, la verità sta sempre in mezzo ed è giusto che le due parti abbiano modo di chiarirsi tra loro” ha osservato, senza nascondere che non è rimasto particolarmente contento di ciò che è accaduto in queste settimane.

“Quest’esperienza al Grande Fratello Vip rappresenta una vera e propria rivincita e l’ho trovato un vero e proprio colpo basso che purtroppo non le ha di certo fatto bene“ ha poi dichiarato. “Considerando anche che quando è successo tutto lei era al televoto e questa situazione avrebbe potuto anche danneggiarla” ha osservato. “Ho avuto modo di poter sentire Andrea Roncato telefonica, mi ha chiamato lui” ha poi svelato. “Non ricordo con esattezza cosa mi abbia detto sull’intervista da Barbara d’Urso, ma in ogni caso la mia posizione non cambia: devo difendere mia moglie ogni cosa accada, ma ora sono loro che devono parlarsi ed avere un confronto” ha rivelato. “Certo, mi è dispiaciuto che sia successo tutto in questo modo visto che sono passati anni dalla fine del loro matrimonio e sono del parere che sarebbe stato carino parlarsi prima dell’ingresso di lei nella casa più spiata d’Italia del GF Vip“ ha osservato.

“Io credo che lui sia andato da Barbara anche per parlare di Stefania, anche perché c’era pure la pubblicità durante la messa in onda della sua intervista” ha aggiunto. “Lui mi ha chiamato ed era concitato per tutti gli attacchi che ha ricevuto in questi giorni, ma non mi ha chiesto scusa“ ha rivelato. “Lui ha detto che non voleva andare a fare televisione e che non sapeva cosa dire in quella circostanza, che di certo il suo obiettivo non era quello di far nascere una polemica” ha rivelato Simone Gianlorenzi. “Ha detto che lui fa l’attore e non è pratico di queste dinamiche. Io faccio il musicista ma non ci sono cascato “ ha dichiarato. “Quindi per questo non comprendo come mai non ci sia riuscito. Io conoscevo il motivo del perché hanno interrotto il loro matrimonio e non è propriamente la versione raccontata in tv da lui. Sapevo quello che hanno sempre dichiarato entrambi” ha aggiunto.

“Però qualsiasi sia stata la verità dei fatti, perché parlarne pubblicamente soltanto adesso?” ha chiesto in maniera retorica. “Non mi va di rivelare il mio pensiero a riguardo, ma escluso lo abbia fatto per ottenere una maggiore visibilità, ma sono dispiaciuto” ha concluso per poi replicare alla figlia della moglie di Roncato che gli ha dato del poveraccio: “Onestamente le auguro nella vita di poter diventare una sfigata come Stefania, lei l’ha definita così, e che possa trovare un poveraccio come me che la ami come io amo mia moglie”.

Oggi battiamo all’asta questo capolavoro realizzato da @stefyorlando :autoritratto con viperella, realizzato in tempi non sospetti. Chi offre di più?

P.s. guardate poco il seno grazie.#sovip #ORLETTARADIO #tzvip #gfvip pic.twitter.com/1IjL3boVsu — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) February 1, 2021

Il marito di Stefania Orlando, prima della diretta di questa sera del GF Vip, non le ha di certo mandate a dire. Rivelando il suo punto di vista sempre con garbo ed educazione.