Ieri sera a Live! Non è la D’Urso, Andrea Roncato ha ricominciato a parlare della sua ex, Stefania Orlando. Ecco cos’ha dichiarato.

Barbara D’Urso ha raccontato in diretta a Live! Non è la D’Urso, il pentimento di Andrea Roncato. Per chi non si fosse ricordato lo storico, Barbara d’Urso, ha avuto modo di poter ospitare nel suo programma in prima serata Andrea Roncato, l’ex marito di Stefania Orlando, che non si è di certo risparmiato nel fare confidenze sulla fine del suo matrimonio con la concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

Andrea Roncato, l’attore 73enne in quell’occasione aveva accusato la ex moglie di averlo tradito. La clip dell’intervista di Andrea ai microfoni di Barbara D’Urso era stata inviato a Stefania Orlando, che dentro la casa del Grande Fratello ha avuto un attimo di sconforto talmente forte da voler abbandonare la casa.

Adesso ci sono nuovi aggiornamenti sulla questione Orlando-Roncato. Vediamo insieme.

Stefania Orlando e Andrea Roncato: la vicenda non finisce.

A seguito delle dichiarazioni, Andrea Roncato è stato tartassato di aspre critiche sul web. Per difendersi, l’attore ha rincarato la dose sui suoi social. Gli attacchi degli haters erano aumentati quando è sbucata fuori un’intervista dello stesso Roncato in cui smentiva qualsiasi tradimento da parte della moglie, la gieffina Stefania Orlando.

Stando alla dichiarazione di Barbara D’Urso, l’attore sarebbe stato molto provato arrivando a dire e scrivere cose che non pensava realmente. Per tale motivo Andrea Roncato si è scusato.

Ma a quanto pare le scuse dell’attore non erano per la ex moglie…ma solo per la conduttrice! Inoltre sul profilo social dell’attore è arrivato un commento da un fan: