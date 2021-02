La beauty influencer Clio Zammatteo conosciuta ai più col nome di Cliomakeup ha ritrovato la borsetta perduta. Ricostruiamo insieme i fatti.

Cliomakeup, l’amata beauty influencer è da poco tornata in Italia insieme al marito Claudio Midolo e le due splendide bambine, Grace e Joy.

Un rientro non certamente facile e l’influencer l’ha raccontato dettagliatamente nelle sue stories. Dalla casa nuova non ancora completa, alla patente non abilitata (presa in Germania) e al furto o smarrimento dell’amata borsetta con dentro soldi, documenti e oggetti preziosi.

“Mentre passeggiavo con Grace (la primogenita, ndr), deve essermi caduta e qualcuno deve averla presa – spiega l’imprenditrice attraverso alcune stories sul suo canale Instagram ufficiale – Non ho più la patente, la carta di credito, i documenti di riconoscimento e le chiavi di casa; ho già sporto denuncia ai carabinieri, ma se qualcuno dovesse trovare prima una borsa nera abbandonata da qualche parte, sappiate che è mia”.

Ecco il suo racconto.

Cliomakeup e la borsa persa: l’appello

I fans più assidui già lo sapevano visto che Clio Zammatteo, nota come Clio Make up, aveva raccontato la propria avventure sulle seguitissime storie del suo profilo instagram.

La nota truccatrice, youtuber, imprenditrice e conduttrice televisiva ha perso la propria borsa a Saronno e la suocera ha postato un appello sul gruppo Facebook dedicato alla città degli amaretti. La make up artist e influencer aveva già reso noto l’accaduto nelle sue storie di questi giorni, raccontando il rammarico per la borsa persa e postando un video ricordo. Clio ha raccontato le conseguenze burocratiche, dalla denuncia fatta ai carabinieri, alla necessità di rifare tutti i documenti che questo imprevisto provocherà.

“Non mi importa della borsa o dei 50 euro dentro il portafoglio ma la mia patente tedesca è un problema…non posso guidare senza e non possono farmi un duplicato. Dovrò rifare l’esame!”

Ma proprio grazie alla sua community, che solo su Instagram conta 3,1 milioni di follower e su YouTube quasi 2 milioni, che Clio è riuscita a risolvere “positivamente” questa disavventura. Nella serata di ieri, l’influencer e imprenditrice digitale ha finalmente dato una buona notizia ai suoi fan:

“Hanno ritrovato la borsa, non ci credo. Mi viene da piangere”, esordisce nella story insieme alla piccola Grace. E poi aggiunge: “grazie a una ragazza e suo padre che l’ha trovata lavorando. Ci sono dentro tutti i documenti ed è incredibile! Era vicino casa nostra.”

“Se non avessi questa community adesso non saprei come fare, probabilmente sarebbe ancora nel fosso (la borsa)”.