GF Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si ritirano? Lo sfogo nella notte

Dopo il secondo prolungamento del GF Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sembrano pronti a voler lasciare il gioco. Ecco quando vorrebbero varcare la famosa soglia rossa.

La quinta edizione del GF Vip non sembra proprio voler giungere al termine. In un primo momento, come ormai risaputo, sarebbe dovuta terminare verso i primi di dicembre, infatti la produzione ha comunicato ai concorrenti, dando loro la possibilità di scegliere se ritirarsi o meno, che la finale è stata posticipata a febbraio e ieri sera è arrivata una nuova batosta per i vipponi della casa.

Alfonso Signorini ha comunicato loro che il programma subirà un altro slittamento, in quanto questa volta la finale è prevista per il 1 marzo. Le reazioni dei concorrenti sono state delle più varie. Gli ultimi concorrenti ad aver varcato la soglia rossa non si sono scomposti più di tanto, mentre quelli che hanno preso parte al programma dai primi di settembre continuano a mostrare una certa remora in quanto avvertono una certa pressione psicologica ed una voglia matta di poter riabbracciare i propri cari.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando avevano già manifestato una certa perplessità di voler continuare, ma dopo essersi confrontati con i loro cari erano giunti alla conclusione di voler continuare, in quanto sospettavano che il programma sarebbe poi terminato il 26 febbraio ma quando ieri sera hanno scoperto che sarebbe durato ancora di più tutti i nuovi dubbi sono venuti a galla e sembrano essere più convinti che mai di volersi ritirare dal GF Vip.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sempre più propensi a lasciare il GF Vip

Il primo a manifestare i dubbi se continuare o meno con quest’esperienza è stato Tommaso Zorzi, affermando non solo di essere stanco visto che fa parte del programma da settembre, ma anche che i suoi problemi con l’ansia iniziano a farsi sentire sempre di più ed ha paura che restando ancora così tanto tempo al Grande Fratello Vip le cose possano soltanto che peggiorare.

L’influencer sembra essere tranquillo della sua scelta. In quanto, dopo essersi confrontato con le persone a lui care, ha capito di non deludere le aspettative di nessuno qualora dovesse abbandonare il programma anche se non manca poi così tanto, rispetto al 26 febbraio, alla data di questa nuova finale, in quanto lo hanno rassicurato affermando che qualsiasi scelta lui prenderà loro saranno dalla sua parte. Dello stesso parere è anche Stefania Orlando, che è stata criticata da Andrea Roncato, che dopo aver visto il risultato del televoto si è convinta ancora di più a voler terminare il percorso prima della data effettiva della finale.

Tant’è che hanno entrambi optato per lasciare la Casa nello stesso giorno, ovvero 8 febbraio. Non si sa perché i due concorrenti abbiano scelto questa data. Molto probabilmente perchè gli autori hanno dato loro questa possibilità, ma è soltanto una supposizione da parte degli utenti della rete e non si escludere che i due si siano messi d’accordo per abbandonare insieme il programma . Non bisogna però escludere che i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno e non è detto che i due scelgano alla fine di restare e di proseguire con il loro percorso nella Casa fino alla fine.

Tommaso e Stefania sono sicuri di uscire “visto anche il risultato del televoto” TRAC

“Mi faccio queste 2 settimane e poi l’8…” #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/ECw9aPHWfk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 26, 2021

Tommaso e Stefania si ritirano dal GF Vip oppure alla fine decideranno di proseguire con il loro percorso tentando di portarsi a casa il titolo di vincitore? Staremo a vedere come si evolveranno le cose, visto che venerdì farà il suo ingresso Alda D’Eusanio come nuova concorrente e sicuramente il suo arrivo scombussolerà un po’ le cose tra i coinquilini.