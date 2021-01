Il makeup ci rende più belle, ma non sempre rende giustizia alla nostra pelle e al nostro aspetto. Se vuoi sembrare più giovane, ecco gli errori del makeup che non dovresti mai commettere.

Il makeup, uno strumento di fascino al quale nessuna donna vorrebbe rinunciare mai, pena l’apparire poco curate e sicuramente con un colorito meno giovane e fresco. Sono diversi infatti i prodotti che si possono utilizzare ogni giorno per mimetizzare un colorito spento, delle occhiaie evidenti, qualche imperfezione e uno sguardo stanco.

Gli stessi prodotti però, se applicati in modo sbagliato e delle tipologia sbagliata possono davvero rappresentare un attentato alla bellezza e soprattutto potrebbero farci sembrare un tantino più grandi dell’età che abbiamo. Scopriamo quali sono i prodotti che ci regalano un aspetto giovane e fresco e quali sono gli errori del makeup che non dovremmo mai commettere e che ci fanno sembrare più vecchie. Scopri 5 segreti di makeup davvero incredibili con la vaselina.

Makeup: quali sono i prodotti che regalano un aspetto giovane e fresco

ll makeup è un vezzo che ogni giorno di rende più carine e ci fa sentire sempre in ordine e, soprattutto nel momento di vita in cui si matura, ha la capacità di regalarci un incarnato più fresco, giovane e luminoso e un aspetto rilassato in pochissimi minuti. Ecco i prodotti di makeup che ci regalano immediatamente un aspetto più giovane! Scopri come nascondere le rughe con il makeup con i consigli degli esperti.

Il primer

Un primer uniformante e ancor meglio illuminante come quelli di ultima generazione, sarà il segreto per mimetizzare le imperfezioni della pelle e rendere l’incarnato subito fresco e luminoso.

Il fondotinta liquido

Il fondotinta perfetto per la pelle matura è sempre liquido, magari formulato con agenti anti età, e che doni un incarnato compatto ma naturale e trasparente. Si potrà applicare con una spugnetta umida per un effetto ancor più piacevole ed evitare l’effetto porcellana che ci regalerebbe subito qualche anno in più.

Il correttore

Il correttore sarà il prodotto più importante per regalare al nostro viso qualche anno di meno, questo perché molto spesso a farci sembrare più mature è uno sguardo segnato, stanco che presenta una pelle scura, soprattutto sulla palpebra mobile che dovrà essere schiarita ed illuminata.

L’illuminante

Un illuminante in polvere dal finish discreto e satinato, sarà uno dei prodotti chiave per regalare dei punti luce strategici, come la parte alta degli zigomi, l’arco sopraccigliare e il centro della fronte e del mento. Piccoli tocchi di luce che doneranno un aspetto radioso all’incarnato. Attenzione a tutti gli illuminanti troppo pigmentati e brillanti che metterebbero in evidenza ogni difetto dell’incarnato.

Il blush

Il blush è forse il prodotto più importante assieme al correttore per regalare a qualsiasi donna un aspetto più fresco e giovane. Pochi tocchi di prodotto sulle gote conferiranno all’incarnato un aspetto sano e giovane.

Il mascara

Il trucco occhi, sulla pelle matura, dovrà essere leggero e luminoso e il prodotto che non dovrà mancare è il mascara, applicato con cura in una formulazione allungante.

Makeup: quali sono gli errori che ci fanno sembrare più vecchie

Seguendo i consigli della makeup artist, potrete imparare tutti gli errori da non commettere col trucco, quegli errori che potrebbero davvero farci sembrare più vecchie!