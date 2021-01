Le rughe, quei segni che il tempo e le cattive abitudini lasciano sulla nostra pelle e che vorremmo cancellare con un colpo di spugna. Ecco come nasconderle con il makeup.

Le rughe ed i segni che il tempo lascia sul nostro viso e non solo, sono ciò di più ‘democratico’ ci sia al mondo, sono una piccola certezza nella vita di ogni donna, un ‘dolo’ a cui fare l’abitudine.

L’incedere del tempo e la comparsa di rughe e macchie sulla pelle però possono essere rallentati, attraverso sane abitudini e una skincare profonda, puntuale e completa. Se però qualche solco, non riesce proprio ad essere attenuato, soprattutto in alcune zone del viso, scopriamo come si può nascondere con l’aiuto del makeup giusto! Scopri anche come realizzare un makeup per pigre, con soltanto tre prodotti!

Le rughe: cosa sono, come prevenirle e come curarle

Le rughe sono una realtà con cui prima o poi facciamo tutti i conti, e non tocca soltanto l’emisfero femminile ma anche quello maschile. Se nella storia del cinema c’è chi ne ha fatto un vanto, come Anna Magnani con la sua celebre frase:

“Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”

nella maggior parte delle persone l’avvento di questi segni dell’età sul viso rappresenta un vero e proprio inestetismo da combattere. Scopriamo cosa sono, quali sono le cause, come prevenirle e curarle.

Cosa sono le rughe e perché compaiono

Le rughe sono il frutto della perdita di idratazione ed elasticità della pelle che sopraggiunge naturalmente con il passare degli anni. Si presentano come dei veri e propri solchi, più o meno profondi che in alcuni casi sono anche abbastanza evidenti. Il processo di invecchiamento e deterioramento dell’epidermide comincia sin da giovane età. Già dai 25 anni la pelle inizia un percorso in discesa che potremo rallentare coltivando delle sane abitudini di vita e curando la pelle con prodotti giusti ogni giorno.

Come prevenire le rughe

Anche se le rughe, prima o poi compaiono sul viso di tutti, la buona notizia è che la loro comparsa può essere rallentata attraverso alcune abitudini, prima fra tutte la protezione solare. Il metodo più potente per prevenire e contrastare l’avvento dei segni del tempo sulla nostra pelle è proteggerla dal sole. L’esposizione ai raggi solari e soprattutto quella ‘scellerata’ accelera il processo di invecchiamento cutaneo e la comparsa di rughe e macchie.

Proteggere il viso come anche le mani dai danni che possono provocare i raggi ultravioletti è fondamentale per avere una pelle giovane, fresca, luminosa e compatta il più a lungo possibile. Non è un caso che le più belle donne del cinema e dello spettacolo abbiano sempre una pelle diafana e indossino sempre, soprattutto in estate, cappelli a tesa larga e grandi occhiali da sole.

Applicare una crema con fattore di protezione solare 50+ è fondamentale ed importantissimo per proteggere la pelle ed evitare la comparsa precoce di rughe.

Come curare le rughe sul viso

Le rughe, soprattutto quelle molto visibili, non possono certo essere eliminate con un prodotto di skincare, anche quello più costoso. L’unico modo per eliminarle ‘letteralmente’ è la chirurgia plastica sotto forma di ‘lifting’ o anche attraverso terapie a base di filler che vengono iniettati sotto cute da un medico.

Si può però rendere la vita difficile ai segni del tempo attraverso una skin care specifica e come abbiamo precedentemente messo in evidenza, attraverso la protezione solare.

La pelle andrà detersa in modo dolce ed emolliente ogni giorno. Per le pelli mature, via libera a struccanti bifasici e latti detergenti dalla formulazione idratante. Il siero, sarà il prodotto chiave per mantenere una pelle idratata e nutrita in profondità e utilizzare un trattamento per il giorno e per la notte sarà fondamentale.

Le maschere di bellezza, dovranno essere un appuntamento settimanale da ripetere anche due volte, e saranno maschere dall’azione idratante, restituente e nutritiva. Importantissima l’esfoliazione che potrà essere fatta con uno scrub specifico per pelli delicate o attraverso l’applicazione di creme contenenti acidi della frutta, acido glicolico o salicilico.

Come nascondere le rughe con il makeup

La beauty blogger e bravissima makeup artist Giulia Bencich, ci consiglia come coprire e nascondere le rughe con il makeup.

Dopo aver ascoltato tutti i segreti su come ‘nascondere’ e minimizzare le rughe e tutti gli altri piccoli difetti presenti su ogni viso, non vi resta che seguire tutti i consigli per mantenere una pelle giovane più a lungo possibile!