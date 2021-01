Il makeup per pigre, un trucco completo realizzato utilizzando soltanto tre prodotti che vi farà apparire subito carine e con un aspetto curato in pochi minuti.

Siete tra le donne che non amano passare molto tempo di fronte allo specchio? Niente paura, potrete realizzare un makeup perfetto per il giorno in pochissimi minuti e con soltanto tre prodotti.

Il makeup per pigre realizzabile in pochissimi minuti ma che regalerà un incarnato perfetto e un trucco occhi, viso e labbra semplice e raffinato. Scopriamo quali sono i passaggi fondamentali per realizzare un trucco luminoso e femminile con tre prodotti e in modo velocissimo.

Una pelle perfetta con la skin care giornaliera

Un bel trucco parte sempre da una bella pelle, per questo se non si vogliono utilizzare troppi prodotti di makeup, si dovrà essere meno pigre nella cura della pelle seguendo una skincare routine completa e specifica per il proprio tipo di pelle ogni giorno.

Più la pelle sarà priva di imperfezioni e più il makeup potrà essere semplice e luminoso. Per questo si dovranno seguire alcuni consigli per quanto riguarda la detersione e il trattamento della pelle del viso.

La detersione

Pulire la pelle sia al mattino che alla sera sarà fondamentale. La beauty routine della sera in particolare dovrà mirare ad eliminare il makeup presente sul viso in modo perfetto. Ottimi gli struccanti bifasici che andranno sempre lavati via con un detergente specifico per la pelle del viso che non sia troppo aggressivo con la pelle.

Il trattamento settimanale

Durante la settimana si dovrà esfoliare la pelle con uno scrub che elimini tutte le cellule morte, purifichi la pelle in modo profondo e la renda molto luminosa. Applicare anche una maschera trattamento sarà un gesto di bellezza a cui non rinunciare almeno una volta alla settimana.

Il trattamento specifico

Dopo aver deterso la pelle e averla trattata con maschere ed esfolianti, ogni giorno si dovranno applicare i prodotti giusti per il proprio tipo di pelle. Se si ha una pelle secca si dovranno scegliere prodotti idratanti e nutrienti, mentre se si ha la pelle grassa si dovranno prediligere tutti i prodotti purificanti e riequilibranti.

Le sopracciglia

Se si vuole realizzare un makeup semplice, veloce da realizzare e soprattutto con soltanto 3 prodotti, si dovranno curare le sopracciglia in modo particolare. Un bel viso passa anche attraverso la forma giusta di sopracciglia e la loro linea ben definita e pulita.

Makeup per pigre: i tre prodotti con cui realizzare un trucco completo

Quando si ha una bella pelle, liscia, luminosa ed idratata, un makeup completo potrà essere realizzato con soltanto tre prodotti!

un correttore

un mascara

un rossetto opaco o luminoso

Il correttore

Un correttore è fondamentale per eliminare le ombre scure delle occhiaie e le piccole imperfezioni della pelle. La zona perioculare, una volta resa luminosa e chiara regalerà al viso la giusta luce e lo farà apparire più giovane.

Nello stesso tempo, picchiettare un poco di correttore su un brufoletto sarà semplice e necessario per far apparire l’incarnato quanto più omogeneo possibile.

Il mascara

Il mascara completerà il trucco occhi e sarà fondamentale per regalare uno sguardo magnetico anche con il trucco più semplice. Un prodotto molto importante che non potrà mancare nel makeup per pigre.

Il rossetto opaco o luminoso

Il rossetto è decisamente il prodotto ‘must have’ del trucco per pigre, quello con cui si potranno truccare labbra, occhi e viso. Un prodotto unico che si potrà scegliere nella texture opaca o anche satinata perfetto da picchiettare sulle gote e sulla palpebra per un look naturale e curato.

Ovviamente applicato sulle labbra esalterà in modo meraviglioso il sorriso. Sulle tonalità di rossetto da preferire saranno indicati tutti i nude rosati o pescati ma anche i rossi nelle tonalità più calde e mattonate.

Con solo tre prodotti di makeup, delle sopracciglia curate e la giusta skin care, ogni donna, anche quella più pigra potrà sfoggiare ogni giorno un aspetto curato e femminile.