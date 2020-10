La pelle secca è delicata e necessita di idratazione profonda. Scopriamo come prepararla al makeup, i trattamenti mirati e i prodotti che si possono utilizzare.

La pelle secca, come la pelle grassa, rappresentano una problematica da affrontare con trattamenti mirati. Ai fini del makeup creano problematiche differenti ma comunque affrontabili con prodotti specifici.

Una detersione dolce ed idratante, un trattamento restitutivo e dei trattamenti mirati che preparino la pelle al makeup in modo perfetto saranno essenziali per avere un incarnato compatto e luminoso.

Pelle secca: come detergerla per prepararla al trucco

La pelle secca, al contrario di quella grassa che necessita di una skin care routine anti lucidità, ha bisogno di essere idratata in profondità, soprattutto per valorizzare la base makeup che dovrà essere luminosa ed omogenea.

Per detergere la pelle secca dunque, bisognerà utilizzare un prodotto dalla texture avvolgente e ricco di sostanze idratanti. Perfetti tutti i latti detergenti e le emulsioni senza schiuma. Ottimi anche gli oli detergenti per il viso che puliscono la pelle senza seccarla ulteriormente.

Lo scrub è un trattamento importante anche per la pelle secca, che per sua costituzione tende a screpolarsi molto facilmente e necessità di essere rinvigorita da un bel massaggio a base di micro granuli che elimini cellule morte, pellicine e riattivi il micro circolo. Uno scrub per pelli sensibili sarà perfetto.

Anche il tonico e lo struccante dovranno essere delle soluzioni molto idratanti, magari con una componente di oli vegetali ed essenziali in grado di ripristinare un grado di idratazione percepibile anche al tatto.

Pelle secca: i trattamenti per prepararla al trucco

Un bel makeup parte sempre da una bella pelle, per questo chi ha la pelle secca dovrà impegnarsi a trattare l’epidermide ogni giorno e con prodotti mirati. Ottime le creme idratanti dalla texture corposa e ricche di sostanze come acido ialuronico e collagene. Perfetti tutti quei trattamenti a base di burri ed oli vegetali, quello di cocco per esempio non crea nemmeno l’antiestetico effetto lucido.

Anche le maschere giocano un ruolo importante nella skin care per la pelle secca e per la preparazione al makeup. Ottime le maschere naturali a base di sostanze vegetali ma anche quelle di ultima generazione a base di idrogel, perfette per regalare un ‘must’ di idratazione alla pelle del viso.

Pelle secca: l’olio viso, prodotto essenziale per una base makeup luminosa ed omogenea

Appena dopo la detersione e aver massaggiato sul viso il trattamento idratante, ecco arrivato il momento di realizzare la base makeup. Inutile sottolineare che nell’acquistare il fondotinta sarà essenziale sceglierlo tra quelli indicati per la pelle secca ma un ‘must’ della base makeup per la pelle secca è senza dubbio l’olio per il viso che steso appena prima del fondo, regala un incarnato luminoso e compatto. Famoso il ‘Farsali’ ma in commercio ne esistono diversi che possono eguagliare questo prodotto nelle prestazioni.

Prendersi cura della pelle secca ogni giorno è il segreto per avere un incarnato perfetto e dunque anche un bellissimo makeup.