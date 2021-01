By

La vaselina, un ingrediente davvero originale per prendersi cura di se stesse e del proprio aspetto. Scopriamo 5 trucchi di bellezza di cui non potrai fare a meno.

La vaselina è senza dubbio un prodotto davvero semplice ma per la nostra bellezza, in particolare per il makeup, può diventare un ingrediente prezioso che potrà essere un alleato eccezionale da portare sempre con se.

Scopriamo 5 utilizzi davvero incredibili della vaselina, che renderanno il makeup magnetico e qualsiasi donna affascinante. Scopri come nascondere le rughe con il makeup.

Cinque trucchi di bellezza con la vaselina, l’eccezionale alleato per il makeup

Il makeup rappresenta per moltissime donne una vera e propria passione e ogni giorno, sono diversi i prodotti che si utilizzano per realizzare dei makeup bellissimi e per enfatizzare la naturale bellezza di ogni volto.

La Vaselina può davvero diventare un alleato della bellezza e del makeup di cui non si vorrà mai fare a meno, scopriamo quali sono i 5 usi alternativi della Vaselina.

Per il trucco occhi

Se dopo aver truccato gli occhi, si tampona al centro della palpebra mobile della Vaselina, l’effetto che si otterrà sarà davvero glam. Un ombretto ‘effetto bagnato’ realizzato in modo semplice e veloce.

Per le sopracciglia

Pettinare le sopracciglia con uno scovolino specifico imbevuto di vaselina, le fisserà e le renderà meravigliosamente lucide.

Per le ciglia

Applicare alla sera prima del riposo, della vaselina sulle ciglia, le renderà forti, lucide e folte.

Per struccare

La Vaselina può diventare un ottimo struccante, perfetto per eliminare anche le tracce più tenaci del makeup, soprattutto quello waterproof. Basterà imbibire un dischetto di cotone con della vaselina e procedere nella rimozione del makeup.

Per le labbra

Le labbra saranno sempre perfettamente idratate e lucide applicando della vaselina come lucidalabbra. Si potrà applicare con le dita o anche con un piccolo pennello da rossetto. Se il vento ed il freddo ti distruggono le labbra, scopri come prendertene cura.

Non vi resta che acquistare una confezione di Vaselina e custodirla gelosamente come uno speciale rimedio di bellezza da tenere sempre a portata di beauty!