Il freddo ed il vento ti distruggono le labbra? Prova questa ricetta naturale!

Il freddo ed il vento mettono a dura prova l’epidermide ed in particolare quella delicata delle nostre labbra. Ecco una ricetta naturale che le idraterà e proteggerà in modo eccezionale.

Le labbra incorniciano i nostri più bei sorrisi e per questo necessitano di cure specifiche che le mantengano sempre nutrite, idratate e protette, soprattutto durante la stagione invernale quando ogni giorno vengono a contatto con vento e basse temperature.

Scopriamo una eccezionale ricetta naturale per preparare un prodotto per la cura delle labbra e i consigli per mantenerle sempre morbide.

Come mantenere sempre le labbra protette e morbide

Le labbra sono una parte del nostro viso molto molto delicata che necessita di cure specifiche, di nutrizione e anche di protezione sia in inverno che in estate quando il sole le mette a dura prova.

Ogni giorno utilizzare un burro di cacao, anche sotto il rossetto preferito sarà una coccola protettiva che non dovrebbe mai mancare, ma alla sera, il prodotto che le tratterà in modo unico sarà il balsamo labbra che dovrebbe essere sempre tenuto sul comodino accanto al letto.

Il balsamo labbra agirà durante il riposo proprio come una crema da notte sul viso, idratando, nutrendo e riparando la pelle della mucosa labiale. Scopri come preparare delle ottime maschere labbra fai da te.

Lo scrub

Un trattamento troppe volte sottovalutato è lo scrub. Almeno una volta a settimana le labbra dovrebbero essere esfoliate in modo delicato per essere stimolate e per eliminare cellule morte e pellicine. Questo permetterà loro di essere sempre lisce, vellutate ed idratate in profondità. Prova lo scrub labbra fai da te al cioccolato!

La ricetta naturale per preparare una crema per labbra secche e screpolate

Se siete alla ricerca di un prodotto ‘top’ per la cura delle vostre labbra, potrete prepararlo in casa con pochi e semplici ingredienti naturali. La ricetta di bellezza è stata creata dalla beauty blogger e naturopata Martina Rodini, scopriamo come prepararla!

Come preparare la crema per labbra secche e screpolate: il video tutorial

Per preparare la crema per labbra secche e screpolate, avrete bisogno di:

15 grammi di burro di cacao ( rende le labbra morbide, protegge dal freddo dal vento, dal sole ed è nutriente)

( rende le labbra morbide, protegge dal freddo dal vento, dal sole ed è nutriente) 20 grammi di burro di Karité ( proprietà antinfiammatorie, idratanti, riparatrici, protettive e difende dagli sbalzi termici)

( proprietà antinfiammatorie, idratanti, riparatrici, protettive e difende dagli sbalzi termici) 15 grammi di olio di albicocca (antiossidante, rende la pelle morbida, olio che penetra facilmente nella pelle)

(antiossidante, rende la pelle morbida, olio che penetra facilmente nella pelle) 8 gocce di Vitamina E tocoferolo (conservante naturale, proprietà antietà e idratanti)

Sciogliere i burri assieme all’olio vegetale a bagnomaria, spegnere il fornello e aggiungere la Vitamina E (facoltativa) quindi andare a versare tutto in una giara e farla riposare in frigorifero per un’ora circa. Tirare fuori e mescolare la crema ottenuta per qualche minuto.

L’olio di albicocche potrà essere sostituito da olio di mandorle, di cocco, di girasole o avocado. Non vi resta che preparare la vostra crema protettiva per le labbra e portarla sempre con voi!