Slitta, ancora, la data della finale del GF Vip: la reazione dei concorrenti

Il GF Vip non terminerà a febbraio come stabilito in precedenza, dopo il secondo prolungamento, ed ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini in diretta. Ma come avranno reagito i concorrenti?

Questa quinta edizione del GF Vip sembra non voler finire più. In un primo momento, infatti, si era stabilito che la finale sarebbe dovuta andare in onda verso i primi di dicembre per poi decidere di far slittare il tutto a febbraio, dando la possibilità ai concorrenti di poter scegliere se proseguire o meno con il loro percorso. Alcuni, come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, hanno scelto di terminare il gioco mentre altri hanno voluto proseguire ma ora la stanchezza inizia a farsi sentire e non vedevano l’ora di poter concludere finalmente questo percorso.

Negli scorsi giorni però si è mormorato che il programma non terminerà come precedentemente stabilito e i concorrenti se ne sono subito preoccupati in quanto non vedono l’ora di poter tornare alla loro vita di sempre e questa sera Alfonso Signorini, dopo aver fatto incontrare Giulia Salemi con la madre di Pierpaolo, ha dato loro la batosta finale, informandoli sulla vera data della finale che colpo di scena non avverrà a febbraio.

Il GF Vip finirà il 1 marzo tra lo stupore generale del pubblico in studio e a casa, ma come avranno reagito i concorrenti di fronte a questa notizia?

Signorini annuncia la data della finale del GF Vip in diretta: concorrenti senza parole

Le reazioni dei concorrenti del Grande Fratello Vip sono state delle più viste. Chi è entrato in un secondo momento, come Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola, non si è scomposto più di tanto in quanto settimana più o settimana meno non fa alcuna differenza. Chi ha invece risentito di fronte a questa notizia sono stati i concorrenti che hanno fatto il loro ingresso a settembre, durante la prima trance. Loro sono nella casa più spiata d’Italia da ben 5 mesi e di continuare con quest’esperienza non ne hanno assolutamente voglia.

C’è infatti chi come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che è stata di nuovo attaccata da Andrea Roncato, vuole sapere se anche questa volta, come la precedente, ci sarà la possibilità di poter scegliere se continuare o meno. In quanto qualora potessero scegliere sono abbastanza tentati di voler varcare la famosa soglia rossa in quanto non riescono più a reggere la pressione del gioco, visto che ormai è troppo tempo che sono lontani dai propri affetti. Signorini, almeno per il momento, non si è ancora sbilanciato su tale opportunità e non è detto che dopo di tutto ci sia.

⚠️ SAVE THE DATE! La FINALISSIMA di #GFVIP sarà trasmessa, ovviamente in diretta, lunedì 1 marzo su Canale5 ed in streaming su Mediaset Play! ⚠️ pic.twitter.com/ZZjV4ZYzN5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

Anche il pubblico della rete non ha apprezzato la scelta della produzione di prolungare la messa in onda del programma. In quanto le dinamiche tra i protagonisti iniziano a scarseggiare, visto che ormai sono saturi di quest’esperienza e hanno già dato tutto quello che potevano dare.