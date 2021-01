Giulia Salemi incontra la mamma di Pierpaolo: “E’ tutto un malinteso”

Giulia Salemi durante la diretta di questa sera al Grande Fratello Vip ha incontrato la mamma di Pierpaolo Pretelli. Le due sono riuscite a chiarirsi dopo l’incomprensione avuta a capodanno?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno fatto sognare il pubblico del piccolo schermo con la loro storia d’amore. Anche se non tutti credono nel loro sentimento, sospettando che in realtà i due siano più accomunati dalla passione per la visibilità all’interno del programma televisivo di canale 5 che allora loro relazione. Tra questi, o meglio, chi non credeva nella loro relazione era anche la famiglia di lui, convinta che questa storia potesse danneggiare il percorso del figlio all’interno del GF Vip.

La mamma di Pierpaolo, durante lo speciale di capodanno, ha infatti consigliato a suo figlio di concentrarsi sul suo percorso, mandandolo su tutte le furie e lo stesso si è ripetuto con il fratello, dove in diverse interviste ha dichiarato che preferiva l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci che l’attuale relazione dell’ex velino moro. Questa sera però le carte in tavola sembrerebbero essere cambiate, in quanto la famiglia di Pierpaolo, dopo le parole importanti di lui, ha avuto modo di potersi confrontare con i due piccioncini durante il corso di questa puntata e finalmente tutti i nodi sono venuti al pettine e le rispettive parti si sono finalmente chiarite.

Giulia Salemi ha incontrato la madre di Pierpaolo Pretelli e il fratello di lui, mettendo finalmente un punto a questa storia.

“Noi siamo felici se tu sei felice”. Le nubi su Pierpaolo e Giulia si diradano… ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/92prCpFFfY — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: pace fatta con la mamma di lui

La mamma di Pierpaolo Pretelli ci ha tenuto a chiarire che questo successo è soltanto un malinteso, in quanto lei non intendeva assolutamente bocciare la figura di Giulia Salemi, ma che non ha gradito che si lasciasse andare a calcole un po’ troppo spinte per i suoi gusti, ma che lei non si è mai schierata contro la concorrente. Anzi, ha voluto ribadirle come lei, una volta terminata questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, sia la benvenuta a casa sua in modo tale da poter chiarire il tutto e conoscersi meglio a telecamere spente.

Giulia si è dimostrata contenta del chiarimento con la madre di Pierpaolo, in quanto in questo modo può vederlo vivere quest’esperienza in maniera più serena, visto che non era tranquillo nel sapere che i membri della sua famiglia non rispettavano questa sua scelta ma ora sembra essere tutto chiarito anche se, come detto in puntata, manca ancora l’incontro con Fariba che in realtà è avvenuto qualche anno fa da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

“Tifo per voi”… musica per le orecchie di Pierpaolo e Giulia! ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Uf6gxbdhUf — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

Giulia e Pierpaolo ora possono viversi quest’esperienza a cuor leggero, sapendo che dall’altra parte le rispettive famiglie approvano quest’unione, continuando il tutto nella maniera più spontanea possibile.