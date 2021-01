Il primo incontro tra Pierpaolo Pretelli e la mamma di Giulia Salemi – VIDEO

Pierpaolo Pretelli ha già avuto il primo incontro con Fariba, mamma di Giulia Salemi, e il momento è assolutamente da non perdere. Il tutto, ovviamente, è avvenuto sotto l’occhio vigile delle telecamere di Pomeriggio 5 nel 2018.

Pierpaolo Pretelli è diventato nel giro di pochi mesi uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo. Ciò è dovuto alla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove prima ha avuto un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci per poi spostare le sue attenzioni alla bellissima Giulia Salemi, che ha ricambiato e non poco il sentimento da lui manifestato.

Questa coppia, tra l’altro lei ha svelato cosa l’ha colpita dell’ex velino, è nettamente diviso i telespettatori. C’è chi li ama e sogna con loro, sperando che questa unione possa continuare anche al di fuori del programma e a telecamere spente e c’è chi invece sospetta sia nata soltanto per avere un maggiore spazio all’interno del programma, garantendosi una maggiore attenzione mediatica.

Ora poco importa a chi crede o non crede in questa unione, perché entrambe le fazioni sono guidate dallo stesso spirito. Quale? Quello di sapere come sarà mai il primo incontro tra Pierpaolo Pretelli e la mamma di Giulia Salemi, Fariba. Lei non ha di certo bisogno di presentazioni, visto che ha preso parte a Pechino Express ed è stata spesso ospite a Pomeriggio 5 ed è proprio lì che l’incontro tra loro c’è già stato ed ovviamente è assolutamente da non perdere.

Pomeriggio 5, Fariba punge Pierpaolo Pretelli: “Non so chi sia”

L’incontro tra i due, come anticipato, è avvenuto negli studi di Pomeriggio Cinque, programma che entrambi hanno frequentato in passato. Il tutto è avvenuto nel 2018 quando lui fu invitato da Barbara d’Urso per commentare il gossip che vedeva Ariadna Romero, madre di suo figlio, avere un flirt con Leonardo Pieraccioni, mentre lei per parlare del percorso di Giulia Salemi al GF Vip, l’edizione a cui prese parte insieme a Francesco Monte e nacque lì la loro storia.

Nell’incontro tra i due, come potete vedere dal video pubblicato in basso, è stato breve ma intenso. In quanto tutto è iniziato con Barbara d’Urso, che ieri ha punto Maria De Filippi in diretta, che chiede a Fariba se conoscesse chi fosse Pierpaolo. La risposta della madre della Salemi non è tardata ad arrivare con un secco: “Non so chi sia“. Il commento, come facilmente immaginabile, ha messo in imbarazzo Pierpaolo Pretelli, che ha risposto accennando un leggero sorriso sul volto e con la conduttrice che provava a smorzare il tutto.

Insomma, il primo incontro tra Pierpaolo e Fariba non è assolutamente stato dei migliori. Ma sicuramente durante il corso delle settimane lei avrà modo di poterlo conoscere meglio, visto che ha rubato il cuore di sua figlia e nemmeno a lei sembrerebbe dispiacere più di tanto, visto che ha dichiarato che l’importante, com’è giusto che sia, è che sua figlia sia felice.

Una domanda però ora sorge spontanea: i due si ricordano di questo incontro avvenuto qualche anno fa?