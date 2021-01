Perché Giulia Salemi si è invaghita di Pierpaolo Pretelli? Lei spiega tutto

Giulia Salemi ha recentemente spiegato ai suoi compagni di viaggio al Grande Fratello Vip perché si è invaghita di Pierpaolo Pretelli e cosa l’ha colpita maggiormente di lui.

Giulia Salemi è una delle concorrenti più discusse di quest’edizione del GF Vip a causa della sua relazione con Pierpaolo Pretelli. In molti hanno accusato la bella modella persiana di non essere realmente interessata all’ex velino moro, ma di sfruttare il tutto a favore di telecamera. In quanto appare loro impossibile che lei trovi un interesse di tipo sentimentale ogni volta che prende parte ad un reality show, ma lei non si è data assolutamente per vinta, difendendo la sua relazione con lui.

I due, infatti, hanno totalmente ignorato, con giusta ragione, le critiche i dubbi che il pubblico e la famiglia di lui nutrono in merito a questa relazione e continuano a viversi in maniera spontanea, facendo scorrere il tutto come dovrebbe andare. Tant’è che nelle scorse ore Giulia, che è stata attaccata da Guendalina Tavassi, ha spiegato ai suoi compagni di viaggio cos’ha l’ha colpita maggiormente di Pierpaolo, rivelando per quale motivo si sente così attratta da lui, difendendolo anche da alcune critiche che sono state mosse sul suo conto.

Giulia Salemi ha spiegato cosa gli piace di Pierpaolo Pretelli, facendo innamorare ancora di più i loro fan.

Pierpaolo Pretelli: Giulia Salemi spiega cosa l’ha colpita di lui

Pierpaolo Pretelli, durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, è stato più volte accusato, sia da Elisabetta Gregoraci sia da Ariadna Romero, la madre di suo figlio, di essere un ragazzo molto immaturo, mentre la Salemi sembra essere di un parere totalmente opposto, affermando che contrariamente a quanti molti hanno insinuato lui non è affatto una persona immatura, tutt’altro. Pierpaolo, per Giulia, è un uomo e non è assolutamente un ragazzo immaturo su cui non fare affidamento nella vita.

“Onestamente non credo che lui sia un ragazzino, anzi” ha affermato Giulia Salemi, che è stata difesa dai suoi fan. “Quando c’è ne bisogno, è un uomo al 100%” ha affermato la concorrente, parlando a tu per tu con i suoi compagni di viaggio. “Lui è una persona buona e pura. Non è uno che ha doppi fini“ ha aggiunto. “Pierpaolo mi da protezione. Dopo di tutto è un padre di famiglia” ha proseguito. “Io credo di essermi infatuata di persona molto simile a me“ ha concluso.

#prelemi “io sono Trilly e tu sei Peter Pan, però Trilly non sta con Peter Pan, quindi no, non va a finire bene. Sono il tuo campanellino d’allarme” pic.twitter.com/7tzMzZ6FzU — 🌱 (@lovingprelemi) January 22, 2021

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli riusciranno a far cambiare idea su di loro a tutte quelle persone che non credono nel sentimento che li lega? Sicuramente, dopo la fine di quest’edizione, il tempo dimostrerà se avevano loro ad aver ragione o se hanno preso una sonora cantonata su di loro. Staremo a vedere cosa succederà, sempre se questa quinta edizione del GF Vip giungerà alla fine prima o poi.